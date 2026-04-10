Alargamento do controlo biométrico arranca sem sobressaltos nos aeroportos nacionais

Agência Lusa , MM
Há 1h e 21min
Filas aeroportos paralisação governo EUA aeroporto internacional George Bush Houston Texas (Michael Wyke/AP)

Apenas em Faro se registaram algumas filas

O alargamento do controlo biométrico à totalidade dos passageiros extracomunitários nos aeroportos nacionais arrancou esta sexta-feira sem sobressaltos e apenas houve demoras em Faro, de cerca de uma hora ao início da manhã, disse à Lusa fonte da PSP.

Com o alargamento à totalidade dos passageiros do controlo por biometria fica em vigor em pleno o novo sistema europeu de controlo fronteiriço para cidadãos extracomunitários, após um período faseado de aplicação que registou constrangimentos em Portugal, principalmente no aeroporto de Lisboa.

Segundo a PSP, apenas em Faro, pelas 05:30 desta sexta-feira, houve mais aglomerado de passageiros e a espera rondou uma hora. Pelas 09:45, os passageiros esperavam cerca de 20 minutos.

Tempo de espera idêntico tinham as partidas no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Nas chegadas o tempo de espera era de 10 minutos.

No aeroporto de Lisboa, pelas 09:45, os tempos não eram muito diferentes: cerca de 30 minutos nas partidas e menos de 10 minutos nas chegadas.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementando na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% a partir de hoje.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.

Temas: Aeroportos Controlo biométrico Passageiros Aeroporto Alfândega

País

Alargamento do controlo biométrico arranca sem sobressaltos nos aeroportos nacionais

Há 1h e 21min
07:43

"Temos um sistema sobrelotado. Já não temos onde meter reclusos". Prisões portuguesas estão cada vez mais pressionadas

Há 2h e 29min

Distritos Alentejo com aviso amarelo devido à chuva e vento chega no sábado

Há 3h e 27min

Governo quer agravar multas por excesso de velocidade e álcool e acabar com aviso de operações STOP

Há 3h e 29min
Mais País

Mais Lidas

Rússia lançou operação para roubar em Portugal informação de natureza governamental, militar e de infraestruturas críticas

8 abr, 13:58

Portugal continua "bastante débil" e nem consegue "saber se foi atacado": Rússia lançou operação para roubar informação sensível e expôs algo "ridículo" no nosso país

Ontem às 07:00

Hacker está a tentar vender vários dados roubados após conseguir entrar em supercomputador da China

Ontem às 08:00

Governo propõe redução de 78% da multa aplicada a empregadores que omitam à Segurança Social a contratação de trabalhadores

Ontem às 10:00

Homicídio na Marinha Grande. Inquilino mata senhorio após aumento da renda

Hoje às 07:07

Covid-19: Ana Paula Martins tentou travar vacinação de crianças saudáveis em 2021. Quando chegou a ministra, a DGS deu-lhe razão

Ontem às 20:44

“Uma sociedade que não honre os professores é uma sociedade deficiente”

8 abr, 15:56

Trump cometeu um erro estratégico no Estreito de Ormuz. Agora o Irão tem um "ás de trunfo" na mão - e está a jogá-lo nestas negociações

Hoje às 07:00

Seguro promete atenção aos antigos combatentes e quer que Governo responda às lacunas

Ontem às 13:14

Um submarino de ataque e dois de espionagem: Rússia aproveitou guerra no Irão para intensificar a atividade junto à Europa

Ontem às 17:04

Europa prepara-se para um dia decisivo num país que deixou de ser normal (e a revolução pode vir de onde não se esperava)

Ontem às 21:00

Dois jovens baleados junto a uma escola do Montijo. Suspeito fugiu numa trotinete

Ontem às 06:13