Caos nos aeroportos de Lisboa e Faro: novo controlo de fronteiras deixa passageiros em terra

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Quiosques digitais do novo Sistema de Entrada e Saída no Espaço Schengen registam avarias e atrasos

Dezenas de passageiros perderam os seus voos em Faro e Lisboa devido à tentativa, falhada, de implementar a 100% o novo Sistema de Entrada e Saída (SEE) no Espaço Schengen. Na manhã deste sábado, em Lisboa, as filas para sair de Portugal chegavam ao Duty Free. Na sexta-feira, em Faro, pelo menos 40 passageiros foram deixados em terra devido a atrasos no controlo de fronteiras.

Por imposição da União Europeia, todos os passageiros, sem exceção, deveriam, a partir de ontem, começar a ser controlados duas vezes, à entrada e à saída do Espaço Schengen, que abrange a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Para além das tradicionais “boxes” da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), teriam de passar primeiro por quiosques digitais, onde são fotografados, deixam a sua impressão digital e fazem um registo biográfico.

Alguns países resistiram à implementação a 100%, mas o governo português decidiu que a regra deveria mesmo ser cumprida. Para evitar problemas ainda maiores, os agentes da PSP ao serviço da AIMA decidiram, nalguns picos, suspender a biometria.

A Comissão Europeia anunciou que os quiosques SSK demorariam 70 segundos por passageiro, mas isso não se verifica. Os aeroportos de Faro e de Lisboa estão, nalguns picos de voos exteriores ao Espaço Schengen, a registar filas superiores a uma hora para o controlo de passageiros, com danos para a imagem de Portugal.

Aeroportos e companhias aéreas pedem clemência

As principais associações europeias de aeroportos e companhias aéreas estão a pedir mais flexibilidade na aplicação do novo Sistema de Entrada e Saída.

“Já é evidente que é necessária maior flexibilidade com carácter imediato”, afirma Olivier Jankovec, diretor-geral do Airports Council International (ACI), a associação que representa os aeroportos europeus. A ACI pede que as autoridades de controlo de fronteiras tenham poderes para suspender o SEE sempre que os tempos de espera se tornem excessivos, para evitar o colapso operacional.

As companhias aéreas lançam o mesmo alerta. “O nosso apoio ao sistema e aos seus objetivos é inabalável. No entanto, o reforço da gestão das fronteiras não deve ser feito à custa da eficiência operacional nem da experiência dos passageiros”, declara Ourania Georgoutsakou, diretora-geral da Airlines for Europe, a principal associação europeia do setor.

As duas organizações avisam que a situação pode agravar-se nas próximas semanas e ao longo do verão, numa altura de maior pressão sobre os aeroportos. Em comunicado conjunto, deixam um recado político: “Está em causa a reputação da Europa como destino turístico e de negócios acessível e funcional”.