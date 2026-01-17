Pontualidade nos céus: estes aeroportos e estas companhias aéreas destacaram-se em 2025

Há 34 min

Estas são as companhias aéreas e os aeroportos mais pontuais do mundo em 2025

Existem inúmeras variáveis envolvidas em manter os horários de companhias aéreas e aeroportos a funcionar a tempo, desde desafios de pessoal até condições meteorológicas imprevisíveis.

Com uma estimativa de 38,9 milhões de voos internacionais realizados em 2025 e um contexto geopolítico delicado a provocar restrições no espaço aéreo, os obstáculos à pontualidade estão a tornar-se mais complexos do que nunca.

No setor da aviação, as limitações estruturais “passaram a fazer parte da base de referência, e não apenas de perturbações temporárias”, afirma a empresa de análise de aviação Cirium no seu novo relatório, On-Time Performance Review 2025.

O documento destaca 12 aeroportos e companhias aéreas em todo o mundo que, no último ano, se destacaram em termos de pontualidade, colhendo benefícios ao nível da satisfação dos passageiros e da redução de custos.

Vamos perceber quem venceu — e porquê.

Desempenho e fiabilidade

O Aeroporto de Istambul (IST) foi distinguido como Platinum Winner entre os aeroportos em 2025, liderando a nível mundial em desempenho e fiabilidade.

Este mega-hub turco é um dos aeroportos mais movimentados e melhor conectados do mundo, servindo mais de 84 milhões de passageiros por ano, em 330 destinos. Em abril de 2025, tornou-se o primeiro aeroporto da Europa a implementar operações independentes em três pistas, aumentando a capacidade de 120 para 148 movimentos por hora.

Situado no cruzamento entre a Europa, a Ásia, o Médio Oriente e África, pequenas perturbações neste aeroporto poderiam rapidamente propagar-se entre regiões e fusos horários se não fossem controladas. Ainda assim, a Cirium sublinha que o Aeroporto de Istambul demonstrou, em 2025, que “a escala e a complexidade podem coexistir com consistência e controlo”.

O desempenho em pontualidade (on-time performance, OTP), definido pela Cirium como a percentagem de voos que partem ou chegam até 15 minutos após o horário previsto, foi de 80,72%. Apenas com base neste critério, Istambul ocupa o 19.º lugar mundial na categoria de grandes aeroportos, entre o Aeroporto Internacional de São Francisco (18.º) e o Aeroporto Metropolitano de Detroit (20.º).

No entanto, a Cirium salienta que os prémios Platinum Winner têm por base o desempenho operacional global, equilibrando pontualidade com execução de horários, controlo operacional diário e capacidade de recuperação ao longo de um ano inteiro.

Vitórias na América Latina

O Aeroporto Internacional Santiago Arturo Merino Benítez, no Chile, foi o grande aeroporto com o melhor registo de pontualidade em 2025. Martin Bernetti/AFP/Getty Images

Se nos cingirmos apenas ao OTP, o aeroporto de grande dimensão com melhor desempenho a nível mundial foi o Aeroporto Internacional de Santiago Arturo Merino Benitez, no Chile, que manteve 87,04% de pontualidade em 153 326 voos que serviram 68 rotas. Em 2022, o aeroporto inaugurou o seu novíssimo Terminal 2, que mais do que duplicou a sua capacidade anual de passageiros.

O Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, foi o aeroporto de dimensão média mais pontual do mundo, com 93,34%, em 148.065 voos, ao longo de 96 rotas.

Já o Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, em Guayaquil, no Equador, foi o aeroporto pequeno mais pontual, com 91,47%, em 34.068 voos, distribuídos por 19 rotas.

O Cirium define os grandes aeroportos como os que movimentam 25 a 50 milhões de lugares por ano, os aeroportos médios como os que movimentam 15 a 20 milhões e os pequenos aeroportos como os que movimentam entre 5 e 15 milhões.

Companhia aérea Platinum Winner

A Qatar Airways, que em 2025 foi considerada a melhor companhia aérea do mundo pela organização de classificação de transportes aéreos Skytrax, acrescentou mais um prémio à sua prateleira ao ser nomeada a companhia aérea Platinum Winner.

No último ano, a companhia registou 84,42% de pontualidade, acima dos 82,83% de 2024, em 198.303 voos.

“Quando surgiram perturbações em 2025, incluindo restrições no espaço aéreo devido a questões geopolíticas, volatilidade meteorológica e problemas de disponibilidade de aeronaves, a companhia protegeu os principais fluxos de ligação e utilizou dados operacionais para ajustar horários e rotas em situações irregulares”, refere a Cirium. “A Qatar conseguiu levar os passageiros aos seus destinos.”

Pelo segundo ano consecutivo, a companhia aérea número 1 do mundo em termos de pontualidade foi a Aeroméxico, a companhia aérea de bandeira do México. A empresa registou 90,02% de pontualidade em 188 859 voos.

A Philippine Airlines foi a primeira na Ásia-Pacífico, com 83,12% de pontualidade em 116 268 voos.

A Cirium destaca este resultado como particularmente relevante, tendo em conta que o aeroporto base da companhia, em Manila, é propenso a congestionamentos.

Os melhores da América do Norte

Cirium elogiou a resiliência da Delta num ano desafiador para a aviação. Saul Loeb/AFP/Getty Images

A Delta Air Lines liderou na América do Norte, com 80,9% de pontualidade, em mais de 1,8 milhões de voos.

As companhias aéreas dos EUA enfrentaram este ano repetidos problemas com o sistema de controlo do tráfego aéreo, bem como o encerramento do governo durante 43 dias, mas a Cirium declarou a Delta um modelo de resiliência nestes tempos difíceis.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Iberia Express de Espanha foi a companhia aérea n.º 1 da Europa. Atingiu 88,94% de pontualidade em 37.119 voos, apesar de ter enfrentado obstáculos como uma grande falha de energia que afetou as viagens aéreas em toda a Península Ibérica e um problema de software global que afetou sua frota de Airbus A320s.

A transportadora de bandeira panamiana Copa Airlines foi a primeira na América Latina, com 90,75% de pontualidade em 133.748 voos. Segundo a Cirium, a região está a emergir como uma das “mais dinâmicas” da aviação mundial, devendo representar 8,5% do tráfego mundial de passageiros em 2025, de acordo com as projeções do Airports Council International (ACI).

Na região do Médio Oriente e África, a sul-africana FlySafair foi a mais pontual, com 91,06%, em 62.805 voos.

Por fim, a Virgin Atlantic foi distinguida como a companhia aérea mais melhorada de 2025, ao atingir 83,45% de pontualidade, um aumento significativo face aos 74,01% registados em 2023.

Cirium On-Time Performance Review 2025

Aeroportos

Platinum Winner: Aeroporto de Istambul (IST)

Aeroporto de Istambul (IST) Grande aeroporto: Santiago Arturo Merino Benítez (SCL)

Santiago Arturo Merino Benítez (SCL) Aeroporto médio: Tocumen Internacional, Cidade do Panamá (PTY)

Tocumen Internacional, Cidade do Panamá (PTY) Pequeno aeroporto: Guayaquil José Joaquín de Olmedo (GYE)

Companhias aéreas