Ryanair pede ao Governo suspensão do novo sistema de controlo de fronteiras até setembro

Há 1h e 5min

Companhia alerta para as longas filas nos aeroportos durante o verão

A Ryanair apelou esta quinta-feira ao Governo português para suspender até setembro a implementação do novo sistema europeu de controlo de entradas e saídas, alertando para longas filas nos aeroportos durante o pico do verão.

Em comunicado, a transportadora aérea irlandesa defende que a medida deve ser aplicada para evitar que passageiros, muitos deles a viajar de férias com crianças, sejam “desnecessariamente” obrigados a enfrentar atrasos prolongados no controlo de passaportes nos aeroportos portugueses.

A companhia afirma que, apesar de as autoridades portuguesas saberem há mais de três anos que o sistema europeu de controlo de entradas e saídas ficaria plenamente operacional a partir de 10 de abril de 2026, não foram assegurados meios suficientes em termos de pessoal, preparação dos sistemas ou quiosques.

Segundo a Ryanair, os tempos de espera no controlo de passaportes já ultrapassam uma a duas horas nos aeroportos de Faro, Funchal e Porto, devido à falta de pessoal e a falhas nos sistemas, tendo alguns passageiros perdido voos.

A transportadora compara a situação com a de outros países europeus, referindo o caso da Grécia, onde, segundo a companhia, o Governo suspendeu a aplicação do novo sistema até setembro para gerir as filas durante o período de maior tráfego no verão.

A Ryanair indica ainda que escreveu aos governos dos 29 países abrangidos pelo sistema, incluindo ao ministro da Administração Interna de Portugal, Luís Neves, apelando à suspensão da aplicação até setembro e à garantia de operações aeroportuárias sem constrangimentos durante o verão.

“Os governos por toda a Europa estão a tentar implementar um sistema informático mal preparado em plena época de viagens mais movimentada do ano, e são os passageiros que estão a pagar o preço, sendo obrigados a suportar horas de espera nas filas do controlo de passaportes e, em alguns casos, a perder voos”, afirmou o diretor de operações da Ryanair, Neal McMahon.

“A solução é simples e já está prevista na legislação da União Europeia, no Regulamento UE 2025/1534: os governos devem suspender o sistema até setembro, quando o pico da época de viagens de verão já tiver abrandado, tal como a Grécia fez. Isto permitiria aos passageiros — muitos dos quais viajam com famílias jovens — uma experiência aeroportuária mais tranquila nas suas férias de verão”, acrescentou.