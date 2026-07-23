Governo e ANA trabalham para "antecipar prazos para a abertura" do novo aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , JS
Há 59 min
Aeroporto de Lisboa (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo o Ministério das Infraestruturas, "a ANA Aeroportos de Portugal estima um prazo de construção de seis anos"

O relatório da ANA prevê a abertura do novo aeroporto de Lisboa em 2037, apesar do site do IMT ter sinalizado a partir de 2035, com o Governo e a concessionária a garantirem estar a trabalhar para antecipar prazos.

O ano de 2035 constava, durante a manhã de quarta-feira no ‘site’ do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), e serviu de base às primeiras notícias sobre a data de abertura do aeroporto Luís de Camões.

Contactado pela Lusa para esclarecer qual dos prazos deve ser considerado e explicar a diferença entre os calendários, o Ministério das Infraestruturas referiu que “a ANA Aeroportos de Portugal estima um prazo de construção de seis anos”.

“A ANA e o Governo estão a trabalhar no sentido de antecipar todos os prazos com vista à abertura do novo aeroporto de Lisboa”, acrescentou fonte oficial do gabinete de Miguel Pinto Luz.

A concessionária manifestou a mesma intenção: “A ANA confirma, como aliás é referido no relatório, a sua disponibilidade para otimizar os prazos contratuais para antecipar a abertura do novo aeroporto de Lisboa”, disse fonte oficial à Lusa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com o sumário executivo do relatório técnico da ANA, publicado na quarta-feira ao final do dia, as obras deverão começar em meados de 2030, ficar concluídas até ao final de 2036 e ser seguidas pelos trabalhos de integração, testes, certificação e preparação operacional necessários à abertura do aeroporto.

“A ANA prevê o início das obras em meados de 2030, uma conclusão até ao final de 2036 e a entrada em operação do novo aeroporto de Lisboa (NAL) em meados de 2037”, refere o documento.

A concessionária sustenta que o novo calendário está em linha com o primeiro relatório apresentado sobre o projeto.

A estimativa agora avançada “tende a confirmar a duração apresentada no relatório inicial”, entregue em dezembro de 2024, tendo como pressuposto que os acordos relativos ao novo aeroporto sejam assinados em abril de 2029.

A data poderá ser antecipada caso o Estado, enquanto concedente, acelere o processo de aprovação final do projeto, acrescenta a concessionária.

O relatório explica que a fase de preparação da obra, incluindo o projeto de execução, os métodos de construção, os processos de aquisição e parte do licenciamento ambiental, só começa depois da aprovação final do aeroporto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre 2031 e 2035 deverão decorrer, em simultâneo, os trabalhos nas pistas, terminal, edifícios operacionais e redes técnicas, seguindo-se, entre 2035 e 2037, a integração dos sistemas, os testes, o comissionamento e a certificação da infraestrutura.

A preparação operacional, conhecida pela sigla inglesa ORAT, apenas poderá começar no final de 2036 e está dependente da conclusão dos acessos rodoviários e ferroviários, das redes permanentes de abastecimento e das instalações sob responsabilidade de outras entidades.

A ANA alerta que “a ausência de alinhamento de calendário dos projetos de acessibilidades com o calendário do aeroporto, pode constituir um potencial fator de risco para o cumprimento dos objetivos e calendários de execução”.

As ligações ferroviárias e rodoviárias exteriores ao aeroporto, assim como as redes de eletricidade, água, telecomunicações, esgotos e combustível, não estão incluídas no âmbito de responsabilidade ou no orçamento da concessionária.

O relatório estima que a construção do aeroporto custará entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços do quarto trimestre de 2024. Este intervalo substitui o valor único de 8,5 mil milhões de euros apresentado no relatório preliminar, que tinha como base preços de 2023.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O valor de 8,9 mil milhões corresponde à estimativa de referência elaborada pela consultora AECOM, enquanto os 7,9 mil milhões representam a meta de redução que a ANA pretende alcançar através da revisão das soluções técnicas e de medidas de otimização de custos.

Segundo o documento, o limite inferior traduz uma redução superior a 10% face à estimativa da AECOM e fica abaixo dos 8,5 mil milhões calculados no relatório inicial.

A nova avaliação foi feita com base em quantidades e preços mais detalhados, incluindo os contratos de construção, os custos de desenvolvimento, gestão e supervisão suportados pela concessionária e provisões para riscos e contingências.

Ainda assim, os 8,9 mil milhões de euros não constituem necessariamente um teto definitivo.

Além disso, o cálculo não contempla eventuais novas medidas de mitigação ou compensação ambiental que resultem do licenciamento, nem exigências arquitetónicas adicionais ou soluções de elevada complexidade material.

Também ficam de fora os custos das ligações rodoviárias e ferroviárias, das redes de abastecimento exteriores ao aeroporto, das expropriações fora do Campo de Tiro de Alcochete, da desmilitarização e descontaminação dos terrenos e da transferência das instalações militares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A própria ANA admite que os custos poderão continuar a subir devido à inflação na construção, às incertezas geopolíticas, à pressão sobre as cadeias de abastecimento e à volatilidade dos mercados.

O orçamento deverá voltar a ser atualizado em janeiro de 2027, quando a concessionária apresentar o relatório financeiro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Aeroporto Aeroporto de Lisboa Ana Governo Montenegro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo apoia processo de transladação de portuguesas mortas em acidente rodoviário em Espanha

Há 26 min

Montenegro recusa comentar caso de Luís Neves mas garante que "o Governo está em grande forma"

Há 1h e 45min
03:06

"Há aqui um ajuste de contas. Mas Luís Neves não fica desresponsabilizado"

Há 1h e 53min

Governo aprova proposta de lei para que processos contra a AIMA sejam distribuídos pelo território nacional

Há 2h e 42min
Mais Governo

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Hoje às 12:06

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Hoje às 09:00

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Hoje às 14:48

Criança de 18 meses morre esquecida em carrinha de colégio em Almada

Há 3h e 8min

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58