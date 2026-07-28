Fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada após erro no desembarque de voo que chegou do Brasil

Agência Lusa , JS
Há 40 min
Aeroporto de Lisboa (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Situação obrigou a um novo rastreio de todos os passageiros que estavam na zona, incluindo aqueles que já tinham entrado nos aviões

A fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada esta terça-feira, depois de os passageiros de um voo vindo do Brasil desembarcarem na zona errada, originando a mistura de passageiros, confirmou a PSP.

Em resposta enviada à Lusa, a PSP indicou que o incidente aconteceu com passageiros que chegaram a Portugal de Salvador, Brasil, e que foram encaminhados para uma porta de embarque, originando “a mistura de passageiros provenientes de um país terceiro, não submetidos a rastreio segundo os requisitos aplicáveis na União Europeia com passageiros já rastreados que se encontravam na área crítica da zona restrita de segurança”.

Uma vez que a área, no terminal 1, tinha sido contaminada, foi determinada a sua evacuação e todos os passageiros tiveram de voltar a ser submetidos a novo rastreio, incluindo aqueles que já estavam dentro dos aviões e que tinham passado pelas mangas ligadas à área afetada.

“A fronteira permaneceu temporariamente encerrada até à conclusão da evacuação, da verificação de segurança e da limpeza da área contaminada, tendo a operação sido retomada após estarem novamente asseguradas as condições de segurança”, acrescentou a PSP.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Aeroporto Aeroporto de Lisboa Fronteiras Fronteiras fechadas Seguranca
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

07:01

"Aquilo que vemos é a A25 completamente em chamas". Fogo na Guarda chegou "num ápice" à autoestrada

Há 8 min

"Caixas de mar": PJ encontra 197 quilos de cocaína em casco de navio

Há 29 min

Fronteira do aeroporto de Lisboa esteve temporariamente encerrada após erro no desembarque de voo que chegou do Brasil

Há 40 min

Despacho de procuradora mata teorias sobre custódia da prova: "Determino a destruição dos materiais químicos"

Há 56 min
Mais País

Mais Lidas

Transportava 300 quilos de cápsulas secas de papoila do ópio. A sua detenção ajudou a desmantelar uma rede de embarcações de alta velocidade no Sado

Ontem às 20:17

Criança de oito anos que desapareceu no Rio Mondego foi retirada da água em estado crítico

Ontem às 17:19

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Ontem às 07:00

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Hoje às 12:41

Antes de carregar o elétrico, faça o "trabalho de casa". É por isto que os kWh são tão mais caros na rua e é para aqui que vai o dinheiro

Hoje às 07:00
opinião
António José Vilela

E se falássemos da PJ e não só de Luís Neves?

Ontem às 12:57

Diretora nacional-adjunta de Luís Neves nunca foi informada sobre atrelado - apesar de gerir os bens apreendidos pela PJ

Ontem às 21:48

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

26 jul, 17:08

Influencer morta pelo marido semanas depois de o acusar de pedofilia nas redes sociais

Ontem às 15:37

André Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com Luís Neves e Luís Montenegro

Hoje às 11:56

Incêndio de Aveiro chegou a Oliveira do Bairro. A1 e Linha do Norte reabertas

Ontem às 17:53

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Há 2h e 32min