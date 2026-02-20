Nevoeiro frequente condiciona operação aeronáutica no futuro Aeroporto Luís de Camões

Carlos Enes
Há 1h e 15min

Ministro recebe comissão de moradores que quer desviar aeroporto cinco quilómetros para o lado de Lisboa

A operação do futuro aeroporto Luís de Camões vai ficar condicionada por nevoeiros matinais frequentes às horas de ponta da operação aeroportuária. “A localização é bastante gravosa porque vão colocar o aeroporto sobre uma ribeira. As zonas perto da ribeira têm sempre muito nevoeiro. E eu sei isto porque passo lá com o carro todos os dias há 20 anos”, alerta Jorge Sousa, engenheiro de Aeródromos pela Academia Militar da Força Aérea, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, EUA.

O nevoeiro reduz drasticamente a visibilidade, dificultando aterragens, descolagens e circulação em pista. Isso provoca atrasos em cadeia, desvios de voos e cancelamentos. Exige maior separação entre aeronaves, reduzindo a capacidade do aeroporto. Em situações severas, pode levar à suspensão temporária de todas as operações. “Já não é tão crítico como há uns anos, graças aos modernos instrumentos de navegação, mas continua a ser um fator condicionante da operação aeroportuária”, resume Paulino Pereira, professor do Instituto Superior Técnico especializado em Geotecnia, Transportes e Vias de Comunicação.

A comissão de moradores, presidida por Jorge Sousa, defende a deslocação das pistas do aeroporto cinco quilómetros para poente, em direção a Lisboa. Como fundamento, usa uma longa lista de argumentos: redução da pegada carbónica, menos risco de cheias e de operacionalidade devido ao nevoeiro, redução dos custos com expropriações e da população exposta ao ruído e à poluição dos aviões. Paulino Pereira concorda com a vantagem de “puxar” o aeroporto o mais possível para poente, ainda que dentro do Campo de Tiro. Do seu ponto de vista, essencial é manter a operação na Portela, o aeroporto com melhor navegação da Europa.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, vai receber várias associações de moradores na próxima segunda-feira. Jorge Sousa será um dos participantes na reunião.

Temas: Aeroporto Luís de Camões Novo aeroporto

País

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

Há 26 min

Discussão termina em esfaqueamento dentro de casa partilhada em Braga

Há 42 min

Nevoeiro frequente condiciona operação aeronáutica no futuro Aeroporto Luís de Camões

Há 1h e 15min

Câmara da Guarda há uma semana com vários serviços bloqueados após "incidente cibernético complexo"

Há 2h e 32min
Mais País

Mais Lidas

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Hoje às 15:46

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

Hoje às 18:24

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Exigiu dormir oito horas por noite e foi despedida. Polémica em Wall Street leva políticas sobre o descanso à Justiça americana

Hoje às 14:31

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Hoje às 12:23