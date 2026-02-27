Vento forte já afetou mais de 20 voos no aeroporto da Madeira

Há 2h e 18min

Entre as 08:00 e as 11:00 nenhum avião aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira

Um avião divergiu e 20 voos foram cancelados hoje no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte que afeta a zona leste da ilha desde quinta-feira.

A página da ANA - Aeroportos de Portugal na Internet alerta que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias, apelando aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da ANA, entre as 08:00 e as 11:00 nenhum avião aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, localizado no concelho de Santa Cruz, e apenas um descolou, afetando 14 voos, mas no total, ao longo do dia, já foram cancelados 20 voos, entre chegadas e partidas.

A Capitania do Porto do Funchal, entretanto, prolongou o aviso de vento forte para o mar do arquipélago da Madeira até às 06:00 de sábado.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento de norte/noroeste será, por vezes, forte (51-61 quilómetros por hora), sobretudo durante a tarde.