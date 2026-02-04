Condutor que abalroou PSP no Porto dedicava-se ao transporte ilegal de passageiros

Agência Lusa , AM
Há 2h e 12min
Aeroporto Francisco Sá Carneiro

Motorista de táxi reformado foi detido pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro de resistência e coação sobre funcionário

O condutor de 63 anos que abalroou na terça-feira um agente da PSP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, dedicava-se alegadamente ao transporte ilegal de passageiro.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, motorista de táxi reformado, foi detido pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro de resistência e coação sobre funcionário, sendo vítima um agente da PSP.

Os factos que estiveram na origem da presente investigação ocorreram na terça-feira de manhã, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando a vítima, no cumprimento das suas funções, abordou o condutor de uma viatura particular.

De acordo com a Judiciária, o suspeito dedicava-se, naquele local e de forma reiterada, à "angariação e transporte de passageiros sem ter licença para o efeito".

“Ao ser abordado, o suspeito, que transportava uma passageira no banco da frente, abalroou o agente que se agarrou ao capot da viatura para evitar ser atropelado e projetado, tendo percorrido várias dezenas de metros nessa posição até cair”, refere a mesma nota.

O suspeito e a viatura utilizada viriam a ser localizados pouco tempo depois, com a colaboração da PSP.

Ainda de acordo com a PJ, a vítima foi transportada a uma unidade hospitalar e sujeita a tratamento, sendo que apenas não sofreu ferimentos mais graves face ao instinto e agilidade demonstrados.

A PJ refere ainda que o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Temas: Aeroporto Francisco Sá Carneiro Taxista PSP Agente da psp

Crime e Justiça

