Governo quer avançar com grupo de trabalho para expansão do aeroporto do Porto

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 37min
Aeroporto Francisco Sá Carneiro

O aeroporto do Porto tem vindo a registar aumentos significativos de tráfego

O Governo quer constituir um grupo de trabalho para analisar a expansão futura do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse esta terça-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. 

O governante, que falou durante uma apresentação da TAP, que vai construir um 'hub' de manutenção neste aeroporto, disse que é intenção do Governo a constituição de um "grupo de trabalho, para precisamente avaliar e perceber como é que a expansão do [aeroporto Francisco] Sá Carneiro pode" ter implicações positivas para toda a região.

"Não queremos fazer aquilo que aconteceu em Lisboa. Se não começarmos a desenhar esta expansão em conjunto convosco agora, de certeza que vamos criar injustiças estruturais, iniquidades, incapacidade de podermos ter o território alinhado com o crescimento. E hoje temos esse problema em Lisboa", destacou. 

"Temos o problema do ruído, temos o problema daqueles que não querem mais tráfego no Humberto Delgado, temos o trânsito que chega ao aeroporto", lembrou o ministro, indicando que é preciso "desenhar de forma simbiótica aquilo que é uma infraestrutura que serve toda esta região".

O aeroporto do Porto tem vindo a registar aumentos significativos de tráfego. 

Temas: aeroporto do Porto Expansão Grupo de trabalho Aeroporto Francisco Sá Carneiro Miguel Pinto Luz

Governo

Governo quer avançar com grupo de trabalho para expansão do aeroporto do Porto

Há 2h e 37min

"A não atenção às regiões ultraperiféricas tem um preço que se paga no futuro": Rangel avisa UE sobre a Gronelândia

Há 3h e 18min

Governo garante que "não há nenhuma fatura a pagar" por recusar receber refugiados

Há 3h e 18min

Governo lança novo concurso de apoio à compra de veículos elétricos até março

Hoje às 18:15
Mais Governo

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 38min

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Hoje às 15:20

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Hoje às 13:20