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Aeroporto de Ponta Delgada sem aterragens devido ao nevoeiro

Emanuel Monteiro
Há 21 min
Aeroporto
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Até às 19:00, pelo menos 12 voos com chegada ao aeroporto João Paulo II foram cancelados e oito obrigados a divergir depois de terem aguardado longos períodos para aterrar, sem sucesso

O nevoeiro está a condicionar fortemente as operações no aeroporto de Ponta Delgada em S. Miguel.

Desde o início do dia desta sexta-feira, nenhum avião conseguiu aterrar no maior aeroporto do arquipélago dos Açores, devido à visibilidade, que tem registado valores muito próximos de zero ao longo das últimas horas.

Até às 19:00, pelo menos 12 voos com chegada ao aeroporto João Paulo II foram cancelados e oito obrigados a divergir depois de terem aguardado longos períodos para aterrar, sem sucesso. 

Quanto às partidas, das várias dezenas de voos programados, apenas três conseguiram descolar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o nevoeiro intenso se mantenha até às 18:00 deste sábado.

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Temas: Aeroporto de Ponta Delgada Ponta Delgada Açores Nevoeiro IPMA
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