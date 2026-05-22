Aeroporto de Ponta Delgada sem aterragens devido ao nevoeiro

Há 21 min

Até às 19:00, pelo menos 12 voos com chegada ao aeroporto João Paulo II foram cancelados e oito obrigados a divergir depois de terem aguardado longos períodos para aterrar, sem sucesso

O nevoeiro está a condicionar fortemente as operações no aeroporto de Ponta Delgada em S. Miguel.

Desde o início do dia desta sexta-feira, nenhum avião conseguiu aterrar no maior aeroporto do arquipélago dos Açores, devido à visibilidade, que tem registado valores muito próximos de zero ao longo das últimas horas.

Até às 19:00, pelo menos 12 voos com chegada ao aeroporto João Paulo II foram cancelados e oito obrigados a divergir depois de terem aguardado longos períodos para aterrar, sem sucesso.

Quanto às partidas, das várias dezenas de voos programados, apenas três conseguiram descolar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o nevoeiro intenso se mantenha até às 18:00 deste sábado.