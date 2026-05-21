Aeroporto da Austrália encerrado após ameaça de bomba causado por aparelho de depilação e chocolate

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O proprietário da mala chegou a ser detido pelas autoridades, mas acabou posteriormente libertado sem qualquer acusação

O Aeroporto de Avalon, em Melbourne, esteve parcialmente encerrado durante várias horas esta quinta-feira após um alerta de bomba provocado por um aparelho de depilação a laser e uma embalagem de chocolate quente encontrados durante um controlo de segurança.

A polícia foi chamada ao aeroporto, localizado a cerca de 50 quilómetros a sudoeste de Melbourne, pouco antes das 06:00 locais, 21:00 em Lisboa, depois de um pacote suspeito ter sido identificado durante o rastreio de bagagens. O incidente levou ao atraso de vários voos domésticos, embora as ligações internacionais não tenham sido afetadas.

A brigada anti-bomba analisou o conteúdo da bagagem e concluiu que os objetos suspeitos eram afinal um dispositivo de depilação a laser e uma caixa de chocolate quente. O proprietário da mala chegou a ser detido pelas autoridades, mas acabou posteriormente libertado sem qualquer acusação.

Segundo o inspetor Nick Uebergang, da polícia de Victoria, citado pela BBC, a situação prolongou-se devido ao comportamento pouco cooperante do homem durante a intervenção das autoridades. O aeroporto reabriu cerca de quatro horas depois do início do incidente.

Vários passageiros relataram momentos de confusão enquanto o aeroporto esteve bloqueado. Alguns afirmaram não ter recebido informações sobre o que estava a acontecer, enquanto outros descreveram uma forte presença policial nas imediações do terminal.

A companhia Jetstar, que opera voos domésticos e internacionais a partir do Aeroporto de Avalon, registou o cancelamento de dois voos domésticos, enquanto várias outras ligações sofreram atrasos.