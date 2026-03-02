Aterrou em Lisboa com droga escondida nas pernas mas foi apanhado pela PSP

Há 1h e 37min

Droga foi apreendida e o indivíduo foi constituído arguido

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, ao final da tarde deste domingo, um homem de 28 anos, suspeito de tráfico internacional de estupefacientes, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A ação foi conduzida pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, sob coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito das operações regulares de fiscalização nas fronteiras aéreas.

O suspeito, de nacionalidade estrangeira, tinha viajado desde São Paulo, no Brasil, e foi sinalizado durante o controlo documental devido a inconsistências nas declarações prestadas sobre os motivos da deslocação. Encaminhado para uma verificação mais aprofundada, acabou por ser submetido a revista, que permitiu detetar vários pacotes de substância suspeita escondidos nas pernas.

A análise preliminar confirmou tratar-se de cocaína, com um peso bruto superior a 2,4 quilogramas.

A droga foi apreendida e o indivíduo foi constituído arguido, ficando sujeito a Termo de Identidade e Residência até ser presente à autoridade judicial competente, que determinará as medidas de coação.