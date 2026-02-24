Cinco detidos por uso de documentos falsos no Aeroporto de Lisboa

Há 34 min

Cinco pessoas foram detidas no Aeroporto de Lisboa por suspeitas relacionadas com a utilização de documentos de identificação fraudulentos, no âmbito de uma operação de controlo levada a cabo pela PSP.

A ação decorreu durante operações de fiscalização direcionadas a passageiros em circulação no aeroporto, tendo os agentes identificado vários viajantes na posse de documentação irregular. A verificação técnica posterior confirmou indícios de falsificação.

Os suspeitos, todos adultos, foram intercetados em diferentes momentos nas áreas de chegadas e partidas, quando se preparavam para entrar ou sair do espaço europeu. Após a detenção, foram encaminhados para as instalações policiais, sendo o caso comunicado às autoridades judiciais competentes.