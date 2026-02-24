Cinco detidos por uso de documentos falsos no Aeroporto de Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 34 min
Comissão Europeia identifica falhas no controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa

Os suspeitos, todos adultos, foram intercetados em diferentes momentos nas áreas de chegadas e partidas

Cinco pessoas foram detidas no Aeroporto de Lisboa por suspeitas relacionadas com a utilização de documentos de identificação fraudulentos, no âmbito de uma operação de controlo levada a cabo pela PSP. 

A ação decorreu durante operações de fiscalização direcionadas a passageiros em circulação no aeroporto, tendo os agentes identificado vários viajantes na posse de documentação irregular. A verificação técnica posterior confirmou indícios de falsificação.

Os suspeitos, todos adultos, foram intercetados em diferentes momentos nas áreas de chegadas e partidas, quando se preparavam para entrar ou sair do espaço europeu. Após a detenção, foram encaminhados para as instalações policiais, sendo o caso comunicado às autoridades judiciais competentes.

Temas: Aeroporto de Lisboa PSP

Crime e Justiça

Operação Marquês: Tribunal pede à Ordem dos Advogados que nomeie defensor para José Sócrates

Há 2 min

Cinco detidos por uso de documentos falsos no Aeroporto de Lisboa

Há 34 min

E já lá vão três advogados numa Operação Marquês paralisada 

Há 40 min

Feito alerta mundial sobre imagens explícitas geradas por IA - incluindo de crianças

Há 2h e 25min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Ontem às 09:06
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar

22 fev, 22:28

Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa

Ontem às 09:13

Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Ontem às 17:15