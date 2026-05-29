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Aeroporto de Lisboa reforça controlo de fronteiras com mais 48 polícias e novas portas automáticas

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 54min
Confusão no aeroporto de Lisboa hoje (DR)
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Medida surge após problemas registados com o novo sistema europeu de controlo de entradas e saídas

O aeroporto de Lisboa vai ter a partir desta sexta-feira um reforço de 48 agentes da PSP e mais ‘boxes’ e ‘e-gates’, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI).

Para agilizar o controlo de fronteiras, o aeroporto de Lisboa passa a ter 34 ‘boxes’ [postos de controlo de documentos] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

Na fronteira automática o aeroporto passa a ter 31 ‘e-gates’ [portas eletrónicas] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

“Após a conclusão destas obras de expansão e instalação no aeroporto de Lisboa, está também previsto, durante os meses de junho e julho, o reforço da capacidade de controlo de fronteira nos aeroportos do Porto e de Faro, através do aumento do número de ‘boxes’ e da instalação de novos ‘e-gates’”, acrescentou o MAI.

Portugal iniciou a implementação do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia, conhecido pela sigla inglesa EES - que substituiu os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais - e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ETIAS, em 12 de outubro de 2025, mas em 11 e 12 de abril deste ano a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa devido a tempos de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem.

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Temas: Aeroporto de Lisboa PSP Reforço segurança MAI
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