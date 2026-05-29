Governo diz que tempo de espera nas filas no aeroporto de Lisboa baixou 50%

Há 1h e 30min

Este é o balanço após o primeiro dia de reforço de meios humanos e técnicos

O Governo anunciou esta quinta-feira uma redução de 50% no tempo de espera nas filas do controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa, no primeiro dia de reforço de meios humanos e técnicos naquela infraestrutura.

“Os números que temos, no pico da manhã, [apontam para] 50% menos do tempo de espera em fila”, afirmou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, no aeroporto de Lisboa, onde esteve acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves.

À margem das declarações, o presidente executivo da ANA — Aeroportos de Portugal, Thierry Ligonnière, detalhou à Lusa que a avaliação feita hoje apontava para “cerca de 13 minutos de espera nas partidas” e “um bocadinho menos de uma hora nas chegadas”.

As declarações foram prestadas na zona das partidas do aeroporto de Lisboa, onde, no momento, não eram visíveis filas no controlo de fronteiras.

Miguel Pinto Luz afirmou que o Governo está “absolutamente comprometido” na resolução dos constrangimentos registados nos últimos meses e sublinhou que há hoje “mais de 1.200 metros quadrados ao serviço deste controlo de fronteiras”, numa operação que envolveu a PSP, a ANA, a TAP e outras entidades, incluindo a cedência de espaço antes explorado pela transportadora aérea.

“Hoje temos coordenação entre as várias entidades e isso é fundamental”, declarou o ministro, considerando que este é “um dia especial” para assinalar “uma melhor operação no aeroporto de Lisboa”.

Para agilizar o controlo de fronteiras, o aeroporto de Lisboa passa hoje a ter 34 ‘boxes’ [postos de controlo de documentos] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

Na fronteira automática o aeroporto passa a ter 32 ‘e-gates’ [portas eletrónicas] nas chegadas, mais 14 do que as atuais, e 18 nas partidas, mais quatro.

O porta-voz da PSP, Sérgio Soares, detalhou que o reforço imediato de 48 polícias no aeroporto de Lisboa é provisório e vigorará apenas durante junho, até à chegada dos 360 novos elementos que vão reforçar o controlo de fronteiras em julho.

“Assim que vierem, em julho, os novos 360 polícias [...], estes 48 polícias regressam aos seus comandos de origem”, afirmou.

Sérgio Soares explicou ainda que, nas partidas para fora do espaço Schengen, os cidadãos europeus não precisam de passar pelos SSK, máquinas de auto registo usadas para a recolha biométrica, podendo seguir diretamente para os ‘e-gates’ ou para os postos de controlo manual da PSP.

Já os cidadãos de países terceiros que viajem para fora do espaço Schengen devem fazer nos SSK a recolha biométrica, incluindo impressões digitais e fotografia, sendo depois encaminhados para os ‘e-gates’ ou para o controlo manual, consoante os critérios aplicáveis.

Portugal iniciou em 12 de outubro de 2025 a implementação do novo Sistema de Entrada/Saída da União Europeia, conhecido pela sigla inglesa EES, que substituiu os tradicionais carimbos no passaporte por registos digitais.

Em 11 e 12 de abril deste ano, a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foi suspensa devido a tempos de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem.

O Governo confirmou hoje que Portugal notificou Bruxelas para poder voltar a suspender a recolha de dados biométricos nos aeroportos sempre que se verifiquem situações de