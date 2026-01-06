Aeroporto de Lisboa reforçado com 24 militares da GNR

Agência Lusa , AM
6 jan, 07:23
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Desconhece-se quanto tempo é que os militares vão ficar no aeroporto Humberto Delgado

O aeroporto de Lisboa é hoje reforçado com 24 militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), uma medida do Governo para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas.

Segundo disse à Lusa o porta-voz da GNR, Carlos Canatário, os 24 militares vão trabalhar em “turnos flexíveis”, compostos por equipas de 10 elementos e um supervisor, e vão estar na zona das chegadas para fazer o controlo da documentação.

Os militares que reforçam agora o aeroporto de Lisboa têm formação certificada no controlo de fronteiras e receberam na sexta-feira e na segunda-feira uma formação "meramente administrativa" por parte da PSP, Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da ANA.

Para já, adiantou ainda a GNR, desconhece-se quanto tempo é que os militares vão ficar no aeroporto Humberto Delgado.

Além desta medida para diminuir as filas, o Governo decidiu suspender o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, durante três meses no aeroporto de Lisboa, tendo a Comissão Europeia já avançado que vai pedir "mais detalhes" a Portugal sobre esta interrupção.

O aeroporto de Lisboa já tinha sido reforçado com 80 agentes da PSP, durante o período de Natal e Ano Novo, devido aos elevados tempos de espera.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.

Temas: Aeroporto de Lisboa Militares da GNR SEF GNR

País

Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

Há 13 min
07:19

Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"

Há 25 min

Quatro escolas no concelho de Loures encerradas devido a protesto de trabalhadores

Há 37 min

Incêndio urbano em Esposende provocou dois feridos

Há 1h e 25min
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00