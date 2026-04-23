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Governo admite constrangimentos informáticos no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 44min
Luís Neves, ministro da Administração Interna (LUSA)

Ausência de verificações de saída de passageiros e tempos de espera excessivos são algumas das falhas em causa. Luís Neves garante, ainda assim, que o país está seguro

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O ministro da Administração Interna admitiu esta quinta-feira, em Lisboa, que existem “alguns constrangimentos do ponto de vista informático” no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa, mas assegurou que o país está seguro.

“O que nós estamos aqui a encontrar é alguns constrangimentos do ponto de vista informático. É evidente que temos aqui constrangimentos e obstáculos que têm vindo a ser detetados e que estão a ser desconstruídos”, disse Luís Neves aos jornalistas, no final da cerimónia de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) que terminaram o curso de trânsito, na Escola da Guarda, em Queluz.

Em dezembro de 2025, uma equipa da Comissão Europeia fez uma visita surpresa aos aeroportos do Porto e de Lisboa e detetou “deficiências graves” no controlo de fronteiras na capital, segundo o relatório agora conhecido.

Os tempos de espera excessivos e a ausência de verificações na saída de passageiros foram algumas das falhas identificadas.

Luís Neves indicou que há dados dos passageiros que por vezes não são recolhidos, mas que não colocam em causa a segurança do país porque os passageiros são identificados.

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O ministro da Administração Interna adiantou que já há melhorias e que existem equipamentos que em dezembro não funcionavam e que agora já estão operacionais.

“Estamos confiantes e estamos à procura de soluções. Algumas delas, relativamente à avaliação de dezembro, já foram ultrapassadas”, disse o ministro da Administração Interna.

O relatório de Bruxelas pediu a adoção de medidas corretivas "o mais rapidamente possível", com prazos que terminam na próxima quinta-feira.

De acordo com o documento, estas falhas “têm ou podem ter, a curto e médio prazo, um impacto negativo significativo noutros Estados-membros” e representam “um elevado risco de segurança” para o espaço Schengen [zona de livre circulação na Europa que inclui 29 países).

Temas: Aeroporto de Lisboa Governo Luís Neves Ministro da Administração Interna
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Governo

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