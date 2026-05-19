Falha momentânea causa perturbações no Aeroporto de Lisboa. PSP diz que está tudo bem e tempo de espera é superior a meia hora

Há 3h e 13min

Situação já estará resolvida, segundo a ANA

Uma falha no controlo de fronteiras está a causar, na manhã desta terça-feira, perturbações no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

“De facto, houve problemas técnicos de ordem informática. Terá havido dispositivos informáticos que falharam hoje”, afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Polícias, acrescentando que este tipo de situação “ultrapassa a dimensão do trabalho dos polícias, porque eles próprios ficam impossibilitados de fazer o seu trabalho na sua integralidade, ou seja, não temos os sistemas a trabalhar, não conseguimos desenvolver o trabalho”.

Armando Ferreira esclareceu ainda que a ocorrência não está relacionada com o sistema de controlo de entradas e saídas por recolha de dados biométricos, mas sim com uma falha na infraestrutura informática.

“É preciso perceber que a situação distinta de hoje é uma situação que não envolve diretamente o sistema de controlo de entradas e saídas através da recolha de dados biométricos”, referiu.

O responsável explicou ainda o impacto operacional da falha. “Este problema condiciona logo o tempo de passagem porque, se o sistema entra numa situação de modo de segurança, tudo se torna muito mais lento e é necessário ativar protocolos de segurança para que continuem a ser garantidas as entradas e saídas do território nacional e do espaço Schengen, com a segurança necessária”, sublinhou.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar junto da ANA Aeroportos, a situação já se encontra, entretanto, resolvida.

Tempos de espera de meia hora

Através de um comunicado divulgado horas depois do sucedido, a Polícia de Segurança Pública fez saber que a operação de controlo fronteiriço nos aeroportos nacionais decorre “sem constrangimentos” e sem impacto para os passageiros, após uma falha técnica registada no Aeroporto de Lisboa.

“A PSP confirma que ocorreu uma falha técnica ao nível de um equipamento informático, resolvida imediatamente e sem impacto devido aos planos de contingência previstos, continuando o controlo da fronteira a desenvolver-se sempre no estrito cumprimento das regras de segurança e das normas de controlo fronteiriço”, lê-se na nota enviada às redações.

A PSP lamenta ainda “mais uma vez a desinformação relativamente aos tempos de espera no controlo das fronteiras aéreas”, referindo-se concretamente à situação registada esta terça-feira na capital.

De acordo com os dados divulgados pela PSP, os tempos de espera registados esta terça-feira foram de 32 minutos nas partidas e 36 minutos nas chegadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

No Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, os tempos de espera chegaram aos 45 minutos nas partidas e 40 minutos nas chegadas. Já no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, registaram-se esperas de 10 minutos nas partidas e 30 minutos nas chegadas.