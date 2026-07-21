Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Há 2h e 10min

Entre os detidos estão três mulheres de 18, 40 e 41 anos

A PSP deteve na segunda-feira quatro pessoas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de utilizarem documentos falsos, anunciou esta terça-feira a polícia.

Entre os detidos estão três mulheres de 18, 40 e 41 anos e ainda um homem de 28 anos, detalhou a PSP em comunicado, acrescentando que as detenções aconteceram junto à porta de embarque, “no âmbito das ações de fiscalização e controlo documental”.

Em causa estão suspeitas do crime de uso de documento falso, uma vez que foram detetados e confirmados indícios de utilização de documentos falsos.

Numa primeira abordagem, as quatro pessoas foram encaminhadas para as instalações da polícia e, depois de analisada a documentação que apresentaram na porta de embarque, foram feitas as detenções.

Os quatro suspeitos estão detidos no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e serão presentes a juiz de instrução para aplicação das respetivas medidas de coação.