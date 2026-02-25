Mala com 42 quilos de cocaína intercetada após recolha no Aeroporto de Lisboa. Há três detidos 

Há 1h e 16min

As duas mulheres foram intercetadas depois de procederem ao levantamento de uma mala de bagagem no Aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem e duas mulheres pela prática do crime de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação em curso.

A operação policial foi desencadeada após a recolha de informação considerada relevante pelas autoridades, que permitiu monitorizar os movimentos das suspeitas. As duas mulheres foram intercetadas depois de procederem ao levantamento de uma mala de bagagem no Aeroporto de Lisboa.

A intervenção ocorreu no momento em que as suspeitas se preparavam para entregar o produto estupefaciente a um homem, que viria igualmente a ser intercetado e detido no decurso da ação policial.

No seguimento da operação, foi apreendida cocaína com o peso total de 42 quilos.