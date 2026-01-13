PSP faz três de detenções no Aeroporto de Lisboa no âmbito do controlo fronteiriço

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 32min
Polícia (PSP)

Um dos detidos é acusado de crimes graves de natureza sexual ocorridos entre os anos de 2007 e 2008

A PSP deteve entre sexta-feira e esta terça, no Aeroporto de Lisboa, no âmbito do controlo fronteiriço, três pessoas, uma com mandado de captura internacional por violação, outro por falsificação e um terceiro por tráfico de droga, anunciou aquela polícia.

Segundo uma nota hoje divulgada, estas detenções decorreram sobre a responsabilidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) e através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço (DSACF).

Na segunda-feira, os elementos da PSP detetaram um cidadão estrangeiro alvo de um mandado de captura internacional por estar indiciado pela prática de crimes graves de natureza sexual, nomeadamente violação, ocorridos entre os anos de 2007 e 2008, envolvendo uma vítima especialmente vulnerável.

Segundo a PSP, os factos descritos “integram criminalidade de elevada gravidade, justificando a emissão do mandado para efeitos de detenção”, tendo o suspeito ficado detido para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para extradição para o país emissor da ordem de detenção, que não foi divulgado.

Nem a nacionalidade, nem a idade do detido foram divulgadas pela PSP.

No domingo, os elementos da PSP detiveram um homem de 20 anos por suspeita de crime de falsificação, quando este tentava embarcar num voo, apresentando um passaporte falsificado.

Após verificação técnica, foi confirmada a natureza fraudulenta do documento de viagem, tendo o passageiro sido detido e conduzido às instalações policiais do Aeroporto Humberto Delgado e encaminhado para as salas de retenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), tendo sido dado conhecimento da situação às autoridades judiciárias competentes.

Na passada sexta-feira foi detido pela PSP um outro cidadão estrangeiro alvo de um Mandado de Detenção Europeu (MDE) por tráfico de estupefacientes, emitido pela autoridade judiciária de um Estado-Membro da União Europeia, que também não é identificado na nota policial.

A PSP afirma que de acordo com a informação constante no MDE, encontra-se em causa uma pena de três anos e seis meses de prisão. Após a detenção e concluídas as diligências processuais, o detido foi conduzido às salas de retenção provisória do COMETLIS, tendo sido presente à autoridade judiciária competente no dia seguinte e sujeito a detenção enquanto decorre o processo de extradição.

A PSP, através da UNEF, é responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas portuguesas.

Temas: Aeroporto de Lisboa Detenções PSP Controlo fronteiriço Mandado de Detenção Europeu

Crime e Justiça

