PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Há 1h e 16min

Homem agrediu ainda funcionários do aeroporto

Um homem foi detido esta segunda-feira depois de ter agredido várias pessoas no aeroporto de Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o suspeito foi detido assim que as autoridades o conseguiram manietar.

Antes disso agrediu um funcionário do aeroporto e agentes da PSP, o que levou mesmo à hospitalização de um dos polícias agredidos.

Tudo ocorreu na zona dos voos europeus pelas 16:10, tendo o homem sido detido por crime de agressões a agentes da autoridade.

Além disso, agrediu também dois funcionários, incluindo um segurança, mas também um funcionário da Menzis, empresa de handling, no 5.º piso do aeroporto, junto ao café Versailles.

O homem foi levado para uma sala de retenção provisória da PSP em Lisboa, de onde sairá para comparecer em tribunal.

O Ministério da Administração Interna já reagiu ao caso, lamentando a ocorrência como uma "violenta agressão perpetrada contra elementos da PSP".

Como explica o mesmo comunicado, o cidadão em causa tem nacionalidade irlandesa e 27 anos.