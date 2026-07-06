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PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Carolina Resende Matos
Há 1h e 16min
ANA Aeroportos
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Homem agrediu ainda funcionários do aeroporto

Um homem foi detido esta segunda-feira depois de ter agredido várias pessoas no aeroporto de Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o suspeito foi detido assim que as autoridades o conseguiram manietar.

Antes disso agrediu um funcionário do aeroporto e agentes da PSP, o que levou mesmo à hospitalização de um dos polícias agredidos.

Tudo ocorreu na zona dos voos europeus pelas 16:10, tendo o homem sido detido por crime de agressões a agentes da autoridade.

Além disso, agrediu também dois funcionários, incluindo um segurança, mas também um funcionário da Menzis, empresa de handling, no 5.º piso do aeroporto, junto ao café Versailles.

O homem foi levado para uma sala de retenção provisória da PSP em Lisboa, de onde sairá para comparecer em tribunal.

O Ministério da Administração Interna já reagiu ao caso, lamentando a ocorrência como uma "violenta agressão perpetrada contra elementos da PSP".

Como explica o mesmo comunicado, o cidadão em causa tem nacionalidade irlandesa e 27 anos.

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Temas: Aeroporto de Lisboa Agressão
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