Terminal do aeroporto de Hamburgo evacuado após incidente de segurança

CNN Portugal , CM
Há 36 min
Aeroporto de Hamburgo (EPA)
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Aeroporto de Hamburgo suspende partidas depois de intrusão em área de segurança. Homem acede sem autorização a zona restrita

O terminal de passageiros do aeroporto de Hamburgo foi evacuado esta sexta-feira na sequência de um incidente de segurança, informa a Reuters, citando as autoridades locais.

Segundo explicou um porta-voz da polícia federal alemã, um homem acionou um botão de emergência que abre as rotas de evacuação, conseguindo aceder sem autorização à área de segurança.

Na sequência do incidente, todos os passageiros terão de voltar a passar pelos controlos de segurança.

"Devido a uma medida de precaução tomada pela Polícia Federal, foi necessário evacuar o terminal de embarque. Neste momento, as operações de voo estão a ser retomadas. No entanto, poderão ocorrer atrasos, por vezes significativos, e cancelamentos nos voos de partida. Por favor, contacte a sua companhia aérea", indicou o aeroporto no seu site.

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Temas: Aeroporto de Hamburgo Aeroporto evacuado Voos suspensos Hamburgo Aeroporto Alemanha
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