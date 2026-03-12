"Objeto voador não identificado" volta a suspender voos no aeroporto de Berlim

Agência Lusa , AM
Hoje às 08:00
Aeroporto de Berlim (Getty Images)

Os voos foram temporariamente suspensos para determinar se existia algum potencial risco de segurança

O aeroporto da cidade alemã de Berlim voltou a suspender brevemente as descolagens e aterragens, pela segunda vez na noite de quarta-feira, após ter sido avistado um "objeto voador não identificado".

Um porta-voz do Aeroporto de Berlim Brandenburg (BER) disse que à emissora regional RBB que, por volta das 21:00 (20:00 em Lisboa), um segurança no perímetro exterior relatou a possível presença de um objeto não identificado.

Os voos foram temporariamente suspensos para determinar se existia algum potencial risco de segurança, confirmou a Polícia Federal alemã. Sem encontrar nada de suspeito, o tráfego aéreo foi retomado depois de cerca de meia hora.

Por volta das 18:30, o aeroporto já tinha suspendido brevemente o tráfego aéreo, durante 45 minutos, após "ter sido avistado um objeto voador não identificado" perto de um hangar de helicópteros utilizado pelas Forças Armadas alemãs.

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Friedrich Merz, acusou a Rússia de estar por trás de inúmeros avistamentos recentes de ‘drones’ sobre locais sensíveis na Alemanha e noutros países da Europa, incluindo aeroportos, bases militares e centrais elétricas.

Em outubro, a deteção de ‘drones’ sobre Munique (sul da Alemanha) levou ao encerramento do aeroporto por duas vezes, deixando milhares de passageiros em terra após os seus voos terem sido cancelados ou desviados.

A Bélgica, os países escandinavos e os do Báltico também foram afetados por incidentes semelhantes.

Temas: Aeroporto de Berlim Berlim Brandenburg

