Vento forte obriga a cancelar vários voos no Aeroporto da Madeira, pelo segundo dia consecutivo

Agência Lusa , CM
Há 1h e 28min
Aeroporto da Madeira (Getty Images)

No domingo, o vento obrigou uma dezena de voos a divergir e cancelou pelo menos sete chegadas

O vento forte está a condicionar nesta segunda-feira, pelo segundo dia consecutivo, a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, já com registo de 11 voos cancelados esta manhã, entre chegadas e partidas.

De acordo com informação disponível no site da ANA – Aeroportos de Portugal, cinco chegadas foram canceladas entre as 09:00 e as 10:00 e seis partidas, previstas para o período entre as 09:55 e as 11:30, também foram canceladas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, em vigor pelo menos até às 21:00.

O IPMA indicou que a ilha irá sentir ventos de nordeste com rajadas de até 80 quilómetros por hora (km/h) nos extremos leste e oeste e de até 110 km/h nas regiões montanhosas.

No domingo, o vento obrigou uma dezena de voos a divergir e cancelou pelo menos sete chegadas.

Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que tinha emitido no domingo, até às 06:00 de terça-feira.

A autoridade marítima mantém as recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

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