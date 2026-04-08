Caças portugueses acionados para intercetar aeronave russa

CNN Portugal , MFP
Há 42 min
Caças F-16 da Força Aérea Portuguesa (Armando Franca/AP)

Ação sucedeu no âmbito da NATO

Os caças F-16AM Fighting Falcon da Força Aérea Portuguesa, destacados na Estónia, foram acionados esta quarta-feira para intercetarem uma aeronave de transporte militar russa, que voava perto do espaço aéreo da NATO.

De acordo com uma publicação da NATO Air Command, a operação ocorreu depois de um avião cargueiro militar Ilyushin II-76 se ter aproximado da área de responsabilidade da aliança atlântica.

A interceção iniciou-se com uma descolagem rápida dos caças portugueses, que voaram para identificar e monitorizar um tráfego desconhecido, potencialmente sensível, aquilo a que a NATO dá o nome de um “Alpha Scramble”.

Trata-se da primeira resposta de alerta dada por aeronaves portuguesas naquele destacamento, desde o início da sua rotação na Base Aérea de Ämari, substituindo o destacamento da Força Aérea Italiana, segundo o Comando Aéreo da NATO, citado pela United24 Media.

O contingente português na Estónia é composto por quatro caças F-16AM e cerca de 95 militares mobilizados para aquela base aérea, no âmbito do reforço da missão de policiamento aéreo da NATO para 2026. Durante o tempo em que lá estão estacionadas, as forças portugueses devem mantêm-se em elevado estado de prontidão e alerta para conduzir este tipo de missões, protegendo o espaço aéreo da Estónia, da Letónia e da Lituânia.

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