Aeronave ligeira despenha-se contra prédio em Belo Horizonte

Há 1h e 56min

Cinco pessoas seguiam a bordo da aeronave. Piloto e copiloto morreram no local e outras três pessoas ficaram feridas

AVISO: Este artigo contém imagens que podem ferir a suscetibilidade de alguns leitores.

Uma aeronave ligeira despenhou-se e atingiu um edifício no bairro de Silveira, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira.

Segundo a Proteção Civil, o aparelho transportava cinco ocupantes, incluindo o piloto, que ficou preso na estrutura. Duas pessoas já foram resgatadas com fraturas múltiplas, enquanto as equipas de socorro tentam retirar as restantes três vítimas do local.

De acordo com as autoridades, o piloto e copiloto perderam a vida no local.

Segundo uma testemunha ouvida pela CNN Brasil, o piloto da aeronave terá feito uma manobra para se desviar de uma escola, mas não conseguiu evitar a colisão frontal com um outro prédio.

Avião de pequeno porte cai e atinge prédio em Belo Horizonte. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas https://t.co/7cxkAKcv18 pic.twitter.com/Lf3ImRJxXQ — Jornal A Redação (@aredacao) May 4, 2026

Imagens do acidente mostram um buraco na estrutura onde o avião colidiu com o imóvel de três andares, antes de cair na zona do parque de estacionamento.

Segundo informações da NAV Brasil (Serviços de Navegação Aérea), a aeronave em questão apresentou problemas técnicos, que resultaram em sua queda em bairro próximo ao Aeroporto da Pampulha. Após a descolagem, o piloto declarou emergência à Torre de Controle do Aeroporto da Pampulha devido a dificuldades em manter a subida.

As equipes de emergência aeroportuária, incluindo o serviço de combate a incêndio, foram imediatamente acionados.