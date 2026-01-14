Aeronave faz aterragem de emergência no aeródromo de Ponte de Sor

Há 2h e 1min

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, auxiliados por quatro viaturas

Uma aeronave efetuou hoje uma aterragem de emergência no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, tendo a operação decorrido sem problemas e sem feridos a registar, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta foi dado pelas 10:28, tendo os meios de socorro ocorrido ao local “apenas por prevenção”.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 10 operacionais dos bombeiros de Ponte de Sor, auxiliados por quatro viaturas.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, Simão Velez, indicou que se tratava de uma aeronave monomotor, apenas com um tripulante.

De acordo com a mesma fonte, foi reportada “uma possível avaria” no trem da frente, que “poderia não estar funcional”.

De acordo com o responsável, não ocorreu qualquer incidente na aterragem.

Já o presidente da Câmara de Ponte de Sor, Rogério Alves, explicou que se trata de uma “aeronave privada”, tendo a aterragem ocorrido no aeródromo daquele concelho por tratar-se do local “mais próximo” que foi encontrado, após o alerta do piloto para o problema detetado na aeronave.