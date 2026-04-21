Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Advogados e solicitadores denunciam a AIMA por pagamentos em atraso

Ana Botto | Sandra Antunes
Há 53 min

Maria, advogada, foi contratada pela AIMA, analisou centenas de processos, mas garante que ainda tem mais de três mil euros por receber. Teresa reclama quase 2.500 euros e diz que a situação piorou quando a task force terminou. O presidente da instituição diz que apenas falta pagar cerca de 200 mil euros

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A AIMA está a ser acusada de falhar pagamentos a advogados e solicitadores contratados para despachar os 700 mil processos de regularização de imigrantes, isto apesar de o Estado ter lucrado 62 milhões de euros durante o procedimento.

Maria, advogada, foi contratada pela AIMA, analisou centenas de processos, mas garante que ainda tem mais de três mil euros por receber.

“Ganhamos pouco ou nada, mas não recebemos. Pagamos para trabalhar”, conta à TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

Na mesma situação estão centenas de profissionais. Teresa reclama quase 2.500 euros e diz que a situação piorou quando a task force terminou. “A partir de dezembro de 2025 existe uma equipa de resolução das pendências que nós não sabemos quem sejam, não sabemos quem assina, não tem contactos, não responde aos mails e, a partir daí, também não nos pagam”.

A Ordem dos Advogados tenta desbloquear o impasse. O presidente da AIMA garante que, dos 3,4 milhões de euros devidos, já foram pagos 3 milhões e 200 mil euros.

"O remanescente, estamos a falar de cerca de 200 mil euros, à volta disso… Só na última sexta-feira foram pagos mais de 23 mil euros. (…) Dessa quantia em dívida, à volta de metade deve-se à falta de elementos instrutórios dos próprios prestadores de serviços, nomeadamente não terem remetido as certidões de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, bem como algumas vezes endereços de e-mail errados e que consequentemente são devolvidos”, disse Pedro Portugal Gaspar à TVI.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Maria e Teresa garantem que têm a situação regularizada, mas continuam sem receber.

"O processo de tramitação é cerca de 3%, relativamente ao montante global, de pagamento de serviços. Eu diria que faça uma operação desta dimensão na administração pública, e mesmo em termos de pagamento e de realização por parte do Estado, eu diria que até é exemplar comparado com outras áreas. Foram cerca de mil advogados e solicitadores envolvidos nisso. Significa que também em tratamento processual é muito mais complicado, em termos de resposta administrativa, o processamento feito para mil do que se fosse só para dois ou três grandes escritórios", conclui o presidente da instituição

A AIMA diz que quis evitar a concentração de processos em poucos escritórios e promete concluir os pagamentos com a maior brevidade possível.

Temas: Advogados AIMA Solicitadores Imigrantes Regularização
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Advogados e solicitadores denunciam a AIMA por pagamentos em atraso

Há 53 min

Há e-mails a circular com reembolsos por atrasos na TAP. Atenção: são falsos

Ontem às 17:06

Justiça nega medo do Tribunal Europeu ao marcar para maio ação de Sócrates contra o Estado

Ontem às 15:43

Guerra surda entre procuradores e investigadores. Há "uma total inércia investigatória por parte da Polícia Judiciária"

Ontem às 15:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Ontem às 07:00

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

19 abr, 19:10

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

Ontem às 10:41

Sentados num hotel a abater o inimigo: a Ucrânia está a começar a chegar onde antes não chegava

Ontem às 13:25

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

19 abr, 09:00

Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

19 abr, 12:00

E vão quatro concertos cancelados na Europa: FC Basel recusa ceder estádio a Kanye West

Ontem às 15:47

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

Ontem às 16:10

Sismo de 7,4 no Japão com alerta de tsunami

Ontem às 09:13

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

19 abr, 08:00