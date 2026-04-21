Advogados e solicitadores denunciam a AIMA por pagamentos em atraso

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Maria, advogada, foi contratada pela AIMA, analisou centenas de processos, mas garante que ainda tem mais de três mil euros por receber. Teresa reclama quase 2.500 euros e diz que a situação piorou quando a task force terminou. O presidente da instituição diz que apenas falta pagar cerca de 200 mil euros

A AIMA está a ser acusada de falhar pagamentos a advogados e solicitadores contratados para despachar os 700 mil processos de regularização de imigrantes, isto apesar de o Estado ter lucrado 62 milhões de euros durante o procedimento.

Maria, advogada, foi contratada pela AIMA, analisou centenas de processos, mas garante que ainda tem mais de três mil euros por receber.

“Ganhamos pouco ou nada, mas não recebemos. Pagamos para trabalhar”, conta à TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

Na mesma situação estão centenas de profissionais. Teresa reclama quase 2.500 euros e diz que a situação piorou quando a task force terminou. “A partir de dezembro de 2025 existe uma equipa de resolução das pendências que nós não sabemos quem sejam, não sabemos quem assina, não tem contactos, não responde aos mails e, a partir daí, também não nos pagam”.

A Ordem dos Advogados tenta desbloquear o impasse. O presidente da AIMA garante que, dos 3,4 milhões de euros devidos, já foram pagos 3 milhões e 200 mil euros.

"O remanescente, estamos a falar de cerca de 200 mil euros, à volta disso… Só na última sexta-feira foram pagos mais de 23 mil euros. (…) Dessa quantia em dívida, à volta de metade deve-se à falta de elementos instrutórios dos próprios prestadores de serviços, nomeadamente não terem remetido as certidões de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, bem como algumas vezes endereços de e-mail errados e que consequentemente são devolvidos”, disse Pedro Portugal Gaspar à TVI.

Maria e Teresa garantem que têm a situação regularizada, mas continuam sem receber.

"O processo de tramitação é cerca de 3%, relativamente ao montante global, de pagamento de serviços. Eu diria que faça uma operação desta dimensão na administração pública, e mesmo em termos de pagamento e de realização por parte do Estado, eu diria que até é exemplar comparado com outras áreas. Foram cerca de mil advogados e solicitadores envolvidos nisso. Significa que também em tratamento processual é muito mais complicado, em termos de resposta administrativa, o processamento feito para mil do que se fosse só para dois ou três grandes escritórios", conclui o presidente da instituição

A AIMA diz que quis evitar a concentração de processos em poucos escritórios e promete concluir os pagamentos com a maior brevidade possível.