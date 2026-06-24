Advocacia Algorítmica: O nascimento de um novo paradigma jurídico

Há 1h e 4min

Recentemente (há dois dias), uma notícia proveniente do Reino Unido passou relativamente despercebida ao grande público, mas poderá vir a ser recordada pelos historiadores do Direito como um dos momentos fundadores de uma nova era jurídica.

A Garfield AI, uma sociedade jurídica apoiada por inteligência artificial, obteve autorização da entidade reguladora da advocacia inglesa e venceu o seu primeiro processo judicial. À primeira vista, poderá parecer apenas mais um episódio da rápida expansão da inteligência artificial. Contudo, creio que estamos perante algo mais profundo: o nascimento de um novo paradigma na prática do Direito.

A este fenómeno denomino Advocacia Algorítmica.

Por Advocacia Algorítmica entendo a arte de utilizar sistemas de inteligência artificial para auxiliar, estruturar, produzir e gerir atos jurídicos tradicionalmente reservados à atividade humana, mantendo-se a supervisão, responsabilidade ética e decisão final sob controlo de profissionais do Direito.

Importa esclarecer desde já aquilo que a Advocacia Algorítmica não é.

Não significa a substituição dos juízes por máquinas.

Não significa o desaparecimento dos advogados.

Não significa a automatização integral da Justiça.

Pelo contrário.

A Advocacia Algorítmica representa uma transformação dos instrumentos utilizados pelos profissionais do Direito, da mesma forma que a máquina de escrever foi substituída pelo computador ou que as bibliotecas físicas deram lugar às bases de dados digitais.

A diferença é que, desta vez, a mudança ocorre a uma velocidade sem precedentes.

Durante décadas, milhares de cidadãos e pequenas empresas viram-se impedidos de recorrer aos tribunais porque os custos do processo eram superiores ao valor em litígio. Em muitas situações, uma dívida de mil ou dois mil euros tornava-se economicamente impossível de cobrar. O credor desistia não por falta de razão, mas porque o sistema era demasiado caro, lento ou complexo. É certo que, ao longo dos últimos anos, foram introduzidos importantes mecanismos destinados a facilitar o acesso à Justiça, designadamente os Julgados de Paz, os procedimentos de injunção e outras formas simplificadas de resolução de litígios.

Ainda assim, persistem inúmeras situações em que o custo, a demora, a complexidade ou a própria incerteza associada ao desfecho do processo continuam a desencorajar a defesa de direitos legítimos.

A inteligência artificial promete alterar essa realidade.

Ao automatizar pesquisas jurídicas, organizar prova documental, elaborar minutas processuais e preparar peças de reduzida complexidade, torna-se possível reduzir significativamente os custos de acesso à Justiça.

Sob esta perspetiva, a Advocacia Algorítmica pode constituir um poderoso instrumento de democratização do sistema judicial.

Mas toda a revolução tecnológica transporta consigo riscos.

Quem controla os algoritmos?

Quem responde pelos erros produzidos por sistemas automatizados?

Quem garante que os modelos de inteligência artificial não reproduzem preconceitos, enviesamentos ou interesses económicos ocultos?

Estas questões não são meramente técnicas. São questões políticas, éticas e democráticas.

O Direito sempre foi uma atividade profundamente humana. Julgar não consiste apenas em aplicar normas. Exige prudência, interpretação, ponderação de valores e compreensão da condição humana.

Nenhum algoritmo compreende verdadeiramente o arrependimento de um arguido.

Nenhuma rede neuronal consegue sentir a dor de uma vítima.

Nenhum sistema estatístico possui consciência moral.

Por essa razão, acredito que o futuro não passará pela substituição dos juristas, mas pela sua transformação.

Os advogados do futuro terão de dominar simultaneamente a linguagem do Direito e a linguagem da tecnologia. Terão de compreender não apenas os códigos legais, mas também os algoritmos que moldam as decisões da sociedade digital.

A Advocacia Algorítmica não eliminará a advocacia tradicional.

Tal como a calculadora não eliminou os matemáticos, a inteligência artificial não eliminará os juristas.

Mas eliminará, inevitavelmente, muitas tarefas repetitivas, burocráticas e mecanizáveis que durante décadas ocuparam uma parte significativa da profissão.

Estamos, por isso, perante um momento histórico.

O caso Garfield AI demonstra que a inteligência artificial já não é apenas uma ferramenta auxiliar dos escritórios de advogados. Está a tornar-se um participante ativo, ou seja, um agente, na prestação de serviços jurídicos.

A verdadeira questão já não é saber se a Advocacia Algorítmica vai existir.

Ela já existe.

A questão decisiva consiste em saber se seremos capazes de a regular, supervisionar e enquadrar de forma compatível com os valores fundamentais do Estado de Direito.

Porque a Justiça pode beneficiar da tecnologia.

Mas nunca poderá abdicar da humanidade que lhe dá sentido.