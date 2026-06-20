Pré-adolescentes nas redes sociais: os especialistas afirmam que isso pode levar ao consumo precoce de substâncias

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Uma investigação publicada no The American Journal of Psychiatry conclui que, quanto mais cedo e com maior frequência os adolescentes utilizam as redes sociais, maior é a probabilidade de experimentarem substâncias como o álcool, o tabaco e a cannabis

A idade mínima exigida pela maioria das plataformas de redes sociais é de 13 anos, mas quase 40% dos adolescentes com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos utilizam as redes sociais.

Tal comportamento pode levar estes pré-adolescentes a experimentar drogas e álcool mais cedo.

Uma nova investigação publicada este mês no The American Journal of Psychiatry conclui que, quanto mais cedo e com maior frequência os adolescentes utilizam as redes sociais, maior é a probabilidade de experimentarem substâncias como o álcool, o tabaco e a cannabis.

Muitos fatores podem levar ao consumo de substâncias entre os adolescentes, afirmam os especialistas, incluindo os seus pares e o ambiente familiar. Embora estas novas descobertas possam indicar uma correlação e associação entre os dois, não conseguem provar que o uso precoce das redes sociais possa causar a experimentação de substâncias.

Jason M. Nagata, autor principal do estudo e professor associado de pediatria na Universidade da Califórnia, em São Francisco, identificou quatro padrões de uso das redes sociais entre adolescentes com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos.

Utilizando dados recolhidos do Estudo sobre o Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente, analisados ao longo de quatro anos, Nagata dividiu os adolescentes em quatro grupos: sem utilização ou utilização muito baixa; utilização moderada, com aumento gradual; início médio, com aumento rápido; e início precoce, com aumento rápido. O grupo de início precoce incluiu todas as crianças que começaram a utilizar as redes sociais aos 9 anos, e o grupo de início médio incluiu aquelas que começaram a utilizar os seus telemóveis por volta dos 11 anos.

Courtney Blackwell, professora associada de ciências sociais médicas na Faculdade de Medicina Feinberg da Universidade Northwestern, destaca a força dos dados longitudinais, que acompanharam as mesmas variáveis ao longo do tempo. Blackwell, que não esteve envolvida no estudo, refere que existe uma escassez deste tipo de dados no conjunto geral de trabalhos sobre a utilização das redes sociais pelos adolescentes e os seus efeitos.

“Em vez de se limitarem a utilizar um tempo médio de utilização das redes sociais”, diz sobre os investigadores, “o que conseguiram fazer foi analisar um período de quatro anos e perguntar: ‘Como é que esta criança mudou na sua utilização das redes sociais?’ e mapear isso para criar diferentes grupos de jovens.”

Os adolescentes que se enquadraram nas três categorias de uso crescente apresentaram maior probabilidade de experimentar substâncias em comparação com os seus pares que relataram pouco ou nenhum uso das redes sociais. E os jovens na categoria de uso mais elevado e precoce, o que significava que passavam três ou mais horas por dia nas redes sociais, tinham quase 17 vezes mais probabilidades de experimentar cannabis e 14 vezes mais probabilidades de experimentar tabaco do que as crianças com pouco ou nenhum uso, de acordo com o mesmo estudo.

“Quando se está nas plataformas de redes sociais e se fica exposto a marketing direcionado relacionado com substâncias ou simplesmente se vê publicações nas redes sociais que retratam o consumo de substâncias de forma positiva”, diz Nagata, “estas são todas razões pelas quais os adolescentes podem estar mais propensos a experimentar substâncias”.

Riscos de conteúdo

Nagata destaca os tipos de conteúdo que se veem nas redes sociais e que podem influenciar a decisão de experimentar substâncias — especialmente em idades precoces. Mais de 50% dos adolescentes relataram ter sido expostos a publicidade de álcool na internet, com quase 61% dos jovens da sua faixa etária a publicarem conteúdo relacionado com álcool nas redes sociais.

As redes sociais retratam grande parte do consumo de substâncias sob uma luz positiva, afirma Nagata. Jovens a divertirem-se na faculdade ou um anúncio divertido de uma marca de bebidas alcoólicas preenchem a maior parte do conteúdo online relacionado com o consumo de substâncias, adianta.

“As pessoas são menos propensas a publicar as consequências adversas que ocorreram”, ressalta Nagata, “por isso, penso que podem estar a ficar com uma visão distorcida daquilo a que estão a assistir”.

Ver esse tipo de conteúdo positivo pode levar a crenças favoráveis sobre as substâncias. Utilizando os mesmos dados do Estudo sobre o Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente, Nagata descobriu que os adolescentes que tinham uma visão positiva sobre os efeitos da cannabis eram mais propensos a experimentá-la.

Quase 77% do conteúdo relacionado com substâncias nas redes sociais é positivo, com base numa revisão de 73 estudos que incluíram uma análise do conteúdo das redes sociais sobre nove tipos de substâncias.

“Sabemos que o conteúdo é importante, seja ele positivo ou negativo, quando pensamos nas redes sociais e se estas influenciam ou não o comportamento das crianças, a sua saúde mental e qualquer tipo de resultado”, afirma Blackwell.

Os anúncios de bebidas alcoólicas ocupam uma parte do espaço publicitário nas redes sociais; um estudo revelou que, na Austrália, foram publicados quase 40 mil anúncios no Facebook e no Instagram ao longo de um ano.

A maioria desses anúncios incluía uma interação, como um botão «Comprar agora», que redirecionava diretamente para uma forma de compra, de acordo com a Fundação para a Investigação e Educação sobre o Álcool.

“Existem estudos que mostram que, apesar de não ser ‘direcionado’, é um pouco duvidoso”, diz Nagata, referindo-se aos anúncios de substâncias. “Acho que é relativamente comum os adolescentes serem expostos a publicidade relacionada com álcool ou substâncias nas redes sociais.”

Começa em casa

Tanto a Associação Americana de Psicologia como a Academia Americana de Pediatria defendem um equilíbrio entre estabelecer limites e orientar as crianças sobre as melhores práticas para a utilização das redes sociais.

No que diz respeito a todas as conversas relacionadas com a tecnologia e as redes sociais, a Academia Americana de Pediatria recomenda a implementação de um plano familiar de utilização dos meios de comunicação.

A mesma academia desenvolveu também uma abordagem de fácil compreensão para orientar a utilização das redes sociais.

Os «5 C’s» do uso das redes sociais incluem: adaptar os cuidados com base na criança, monitorizar e saber com que conteúdos o seu filho adolescente interage, proporcionar outras formas de o seu filho se acalmar além de usar o telemóvel, compreender como o uso do telemóvel pode estar a ocupar o tempo em família e começar a comunicar com o seu filho desde cedo.

“Não espere até que haja um problema”, diz Nagata. “É importante ser proativo se o seu filho vai estar nas redes sociais.”

Uma comunicação saudável também dá às crianças mais autonomia na tomada de decisões relacionadas com o uso do telemóvel. Em vez de restringir o uso sem explicação, é mais benéfico interessar-se e perguntar sobre a atividade das crianças nas redes sociais e discutir que tipo de conteúdo estão a ver, refere Blackwell.

Os pais também precisam de dar o exemplo dos comportamentos que querem que os filhos sigam. As decisões tomadas em relação aos filhos devem ser as mesmas para os outros membros da família.

“Se os pais passam o dia todo nas redes sociais e isso está a prejudicar a sua relação com os filhos”, diz Blackwell, “é fácil imaginar que a criança venha a imitar esse comportamento”.

Além disso, Nagata e a Academia Americana de Pediatria recomendam que se procure formas de recuperar tempo do uso do telemóvel, introduzindo atividades de alta qualidade, como momentos em família ou desporto, que envolvam toda a gente. Fazer isso pode prevenir o medo de ficar de fora, um que muitos adolescentes sentem quando não estão colados aos seus telemóveis, e oferecer uma alternativa para os distrair das redes sociais.

“Esta abordagem de envolver toda a família, que inclui a criança, as suas opiniões e também a sua comunicação”, adianta Blackwell, “é uma estratégia realmente excelente para conseguir o apoio de todos”.