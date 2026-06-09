Menina de 12 anos atropelada numa passadeira em Braga

Agência Lusa , PP
Há 1h e 41min
Passadeira
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Vítima foi transportada ao Hospital de Braga, “com ferimentos graves”

Uma menina de 12 anos sofreu ferimentos graves, esta terça-feira, após ter sido atropelada numa passadeira na Avenida António Palha, em Braga, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a fonte do INEM, o acidente ocorreu pelas 08:00, tendo sido a vítima transportada ao Hospital de Braga, “com ferimentos graves”.

A fonte da PSP revelou que a jovem foi “atropelada na passadeira”.

A PSP tomou conta da ocorrência.

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Temas: Adolescente Atropelada Passadeira Braga 12 anos
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