Menina de 12 anos atropelada numa passadeira em Braga

Vítima foi transportada ao Hospital de Braga, “com ferimentos graves”
Uma menina de 12 anos sofreu ferimentos graves, esta terça-feira, após ter sido atropelada numa passadeira na Avenida António Palha, em Braga, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Segundo a fonte do INEM, o acidente ocorreu pelas 08:00, tendo sido a vítima transportada ao Hospital de Braga, “com ferimentos graves”.
A fonte da PSP revelou que a jovem foi “atropelada na passadeira”.
A PSP tomou conta da ocorrência.