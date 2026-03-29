"É altamente surpreendente" o que os cientistas acabam de descobrir em restos mumificados

Há 38 min

O mundo é uma surpresa contínua

Quando os cientistas do Centro Nacional para a Vida Selvagem da Arábia Saudita estavam a investigar grutas em 2022 e 2023 em busca de vida selvagem depararam-se com algo inesperado: sete chitas naturalmente mumificadas em cinco grutas perto da cidade de Arar, no norte do país. Os restos mortais estavam em grande parte intactos, com tecidos moles e esqueletos bem preservados.

Agora, uma análise do ADN de três das múmias revela algo que pode ajudar a reintroduzir as chitas na região selvagem da Península Arábica, segundo os investigadores.

As chitas habitaram em tempos grande parte de África e partes da Ásia, mas atualmente encontram-se em apenas 9% da sua área de distribuição histórica. Acreditava-se anteriormente que a chita asiática, chamada Acinonyx jubatus venaticus, era a única subespécie alguma vez presente na Arábia Saudita. A espécie encontra-se agora em perigo crítico de extinção, com uma pequena população selvagem restante no Irão. Em toda a península, as chitas foram consideradas localmente extintas na década de 1970.

Mas quando os investigadores analisaram três das múmias, descobriram que dois dos espécimes mais antigos eram geneticamente mais próximos da subespécie Acinonyx jubatus hecki, conhecida como a chita do noroeste africano.

As descobertas, publicadas em janeiro na revista Communications Earth & Environment, revelam que pelo menos duas subespécies de chitas percorreram outrora a Península Arábica. A descoberta pode ajudar os esforços de reintrodução, uma vez que os cientistas sabem agora quais as linhagens de chitas que viveram na península e têm provas do seu sucesso na área.

"Foi altamente surpreendente", diz o autor principal Ahmed Al Boug, investigador ecologista e vice-CEO do Centro Nacional para a Vida Selvagem na Arábia Saudita. "Esta descoberta representa o primeiro caso documentado de mumificação natural em chitas e a primeira prova física de que subespécies de chitas ocorreram na Península Arábica. Além disso, o uso de cavernas por chitas é um comportamento extremamente atípico, tornando a descoberta em si e o contexto em que ocorreu inteiramente inesperados", acrescenta Ahmed Al Boug, num e-mail enviado à CNN.

Os investigadores estão a investigar por que razão as chitas entraram e utilizaram as grutas; não acreditam que tenha sido acidental ou por isolamento ao aproximarem-se do fim da vida. No entanto, o ambiente da caverna e as suas condições hiperáridas contribuíram para a mumificação das chitas, diz Al Boug.

Reintrodução das chitas na Arábia Saudita

Os investigadores examinam uma chita mumificada foto National Center for Wildlife

Juntamente com as sete múmias de chita, os investigadores encontraram restos de esqueletos de mais 54 felinos dentro das grutas. Os autores do estudo dataram cinco deles e descobriram que o mais antigo tinha cerca de 4.000 anos. Duas múmias que foram analisadas datam de cerca de 130 a 1.870 anos atrás, de acordo com o estudo. Os autores planeiam investigar mais a fundo as restantes múmias e fragmentos de esqueleto para potencialmente identificar a subespécie de amostras adicionais, revela Al Boug.

"Esta descoberta é significativa na medida em que representa o registo mais oriental de uma subespécie de chita africana e demonstra que o norte da Arábia Saudita foi ocupado por múltiplas linhagens de chitas ao longo de milénios", afirma Al Boug. "Em conjunto, estas descobertas refinam a nossa compreensão da utilização da paisagem pela chita, clarificam os prazos da extirpação regional e melhoram a resolução sobre as subespécies historicamente presentes nesta região."

Para identificar as subespécies das chitas mumificadas, os autores extraíram sequências genómicas completas de três dos sete restos mortais. Foi a primeira vez que se extraiu naturalmente ADN de chitas ou grandes felinos mumificados, de acordo com um comunicado de imprensa da revista.

Adrian Tordiffe, especialista veterinário em vida selvagem baseado na Índia, diz que é surpreendente o facto de alguns dos restos de chita terem apenas cerca de um século de idade, pois revela que estes felinos viveram na Arábia Saudita muito mais recentemente do que as pessoas imaginavam.

"Ainda mais impressionante é o facto de os restos mortais mostrarem que diferentes subespécies de chitas viveram ali em alturas diferentes", aponta Tordiffe, também professor na Universidade de Pretória, na África do Sul, por e-mail. Tordiffe não esteve envolvido no estudo. "Isto diz-nos que a Península Arábica foi outrora uma importante ponte natural para as chitas, não um beco ecológico sem saída."

Tordiffe acrescentou que a descoberta dá aos conservacionistas provas claras de que espécies viveram na área num passado não muito distante. "Como sabemos agora quais as linhagens de chitas que viveram na Arábia, os esforços de reintrodução podem concentrar-se na utilização de animais que sejam ecologicamente apropriados, em vez de trazer chitas de ambientes completamente diferentes. Os restos mortais também incluem animais jovens e adultos, mostrando que as chitas não estavam apenas de passagem, estavam a reproduzir-se e a prosperar. Isso diz-nos que a paisagem outrora suportou populações completas de chitas, especialmente ao lado de espécies de presas como gazelas, que estão agora a ser restauradas com sucesso na Arábia Saudita. Esta investigação transforma a reintrodução da chita de uma ideia esperançosa num plano bem informado baseado em provas reais", afirma Tordiffe.

Os restos de chita em cinco grutas estavam na sua maioria intactos com tecidos moles e esqueletos bem preservados foto National Center for Wildlife

As populações de vida selvagem na Península Arábica foram historicamente diminuídas pelo impacto dos seres humanos, incluindo a caça excessiva e as alterações na utilização do solo, diz Al Boug. Mas agora, com grandes áreas protegidas no Médio Oriente, muitas das principais ameaças às chitas, como a degradação do habitat, a perturbação humana e a competição com leões, foram reduzidas, acrescenta. Como resultado, Al Boug acredita que a Arábia Saudita está bem posicionada para apoiar a recuperação de uma espécie outrora difundida na região.

"Mostrar o tempo que a chita viveu na Arábia Saudita mostra que eram uma parte importante do ecossistema e não apenas de passagem", diz Laurie Marker, fundadora e diretora executiva do Cheetah Conservation Fund, uma organização sem fins lucrativos que atua para evitar a extinção das chitas. Marker não esteve envolvida no novo estudo, mas o fundo é parceiro do Centro Nacional para a Vida Selvagem nos esforços de reintrodução da chita na Arábia Saudita.

"As chitas e outros predadores de topo desempenham papéis importantes no ecossistema. As chitas são grandes caçadoras e comem rapidamente, deixando depois também restos para alimentar outras espécies. Portanto, onde encontramos predadores de topo há uma maior quantidade de biodiversidade, uma vez que alimentam os outros pequenos mamíferos, aves e insetos", acrescenta Laurie Marker, por e-mail.

"À medida que os sauditas estão a recuperar as suas espécies de vida selvagem, a chita será uma adição importante para o rewilding, trazendo de volta um ecossistema saudável para o deserto, mais uma vez."