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Diretora dos Serviços Secretos Nacionais do governo Trump demite-se

Agência Lusa , MCC
Há 28 min
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Tulsi Gabbard justifica a demissão devido a problemas de saúde do marido

A diretora dos Serviços Secretos Nacionais dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, apresentou esta sexta-feira a demissão ao presidente norte-americano, Donald Trump, noticiou o canal televisivo Fox News.

“Lamentavelmente, tenho de apresentar a minha demissão, que se tornará efetiva a partir de 30 de junho de 2026”, escreveu Tulsi Gabbard na carta endereçada a Trump, precisou o órgão de comunicação norte-americano.

Gabbard justificou a demissão afirmando que foi recentemente diagnosticada ao marido “uma forma extremamente rara de cancro ósseo”.

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