"Autora que desafia a sociedade". Nova de Lisboa vai abrir Centro de Estudos e Documentação Adília Lopes

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Inauguração está marcada para setembro, após falecimento da autora portuguesa em dezembro de 2024

O novo Centro de Estudos e Documentação Adília Lopes (CEDAL) vai abrir em setembro, integrado na Universidade Nova de Lisboa (UNL), e incluirá a biblioteca pessoal da poetisa, disse à Lusa a coordenadora, Joana Meirim.

Adília Lopes (1960-2024) é “uma autora que desafia não só a sociedade, mas também o panorama literário português”, disse à agência Lusa a também investigadora Joana Meirim.

A coordenadora do CEDAL afirmou que o espólio, doado pelas herdeiras da escritora, inclui “vários documentos, entre manuscritos, datiloscritos, cadernos, textos de vários géneros literários, além da poesia, e algo muito importante, que é a sua biblioteca pessoal”.

“O espaço vai incluir, de alguma maneira também, objetos que são convocados na [sua] obra. Sobre a biblioteca pessoal, estes livros são tão importantes porque vêm acompanhados, ou uma parte deles, de anotações, aquilo que se chama marginália”, afirmou Meirim, acrescentando que estão incluídas também “algumas obras de arte”, fruto da interação da poetisa com artistas plásticos.

O CEDAL pretende ser “um espaço único que consegue integrar várias dimensões do legado intelectual” de Adília Lopes.

“O centro vai estar em funcionamento a partir de setembro, quando iremos divulgar um plano estratégico de atividades”, disse a investigadora, que adiantou que o CEDAL terá “uma comissão científica e uma comissão externa de acompanhamento”.

À agência Lusa, a professora da UNL afirmou estar previsto “um conjunto de atividades, desde a organização de seminários sobre a autora, ao trabalho de inventário e catalogação de espólio, mas também uma vertente de extensão universitária, também à comunidade, em sentido mais lato”.

O CEDAL conta já com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian “e há a previsão de outras parcerias e protocolos com outras instituições”. A Fundação Gulbenkian apoiou o projeto que lhe foi submetido para fazer o inventário, descrição, catalogação e digitalização do espólio.

Joana Meirim afirmou o interesse que o centro pode despertar a nível nacional e internacional, realçando que a obra de Adília Lopes tem tido muita atenção, nomeadamente no Brasil.

Joana Meirim é professora no Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL e investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, na mesma universidade. Coorganizou, entre outros, “Adília Lopes – do privado ao político” (2024) e é autora de “O Essencial sobre as Três Marias” (2023) e de “Uma carta à posteridade. Jorge de Sena e Alexandre O’Neill" (2024).

"Poesia nunca foi consensual"

Referindo-se à obra de Adília Lopes no contexto da literatura em Língua Portuguesa, Joana Meirim afirmou que “a poesia da Adília nunca foi consensual, e tanto é que desde o seu início, desde o primeiro livro, uma edição da autora, até à sua entrada na Assírio & Alvim, houve vários momentos, um entusiasmo inicial, que veio aliás do meio académico, e da Universidade de Coimbra em particular, e depois houve momentos de desconfiança, de questionar o que era a poesia, se isso era poesia, e depois momentos de grande deslumbramento e aí a questão do Brasil foi fundamental”.

“Eu acho que essa ideia de desassossego, de nunca deixar as coisas... A ideia de abalar um certo estado amorfo, se quisermos, acho que, desse ponto de vista, tem um lado absolutamente revolucionário e, a meu ver, isso é uma marca, sem dúvida, de qualquer coisa que, na minha modesta opinião, não acontecia há muito tempo. E, portanto, se eu pensar na segunda metade do século XX, a partir, digamos, dos anos 1980, o aparecimento da Adília é realmente uma marca fundamental e acredito que no futuro isso ainda se torne mais claro”, explicou a investigadora.

Adília Lopes é o pseudónimo literário da poetisa, cronista, tradutora e documentalista Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, nascida em 20 de abril de 1960 em Lisboa, cidade à qual “a sua poesia está muito ligada”, disse Joana Meirim.

O seu percurso tem início como estudante de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, curso que deixou para trás, depois de lhe ter sido diagnosticada "uma psicose esquizo-afetiva, doença da qual sempre falou abertamente, fosse na sua poesia, em crónicas, conferências ou entrevistas", lê-se na biografia do Centro de Documentação de Autores Portugueses (CDAP).

No início dos anos de 1980, trocou-o pelo curso de Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa, na Faculdade de Letras. Enviou os primeiros poemas para a editora Assírio & Alvim, que selecionou dois deles para o "Anuário de Poesia de Autores não Publicados", de 1984.

Pouco depois, lançaria o seu primeiro livro em edição de autor, "Um jogo bastante perigoso" (1985), obra em que começa por evocar Esther Greenwood, a narradora de "Campânula de Vidro", reflexão sobre a depressão profunda da norte-americana Sylvia Plath.

Do período 1987-1991, apenas lhe é conhecida a edição de autor, para distribuiçao gratuita, de "Os cinco livros de versos salvaram o tio", numa espécie de paráfrase do título do livro de aventuras de Enid Blyton, "Os cinco salvaram o tio".

E são exatamente os cinco livros seguintes de Adília Lopes, publicados em pequenas mas determinantes editoras como a &etc e a Black Sun, que lhe trazem o primeiro sucesso mediático: "Maria Cristina Martins" (1992), "Peixe na água" (com desenho de Sofia Areal, 1994), "A continuação do fim do mundo" (1995), "A bela acordada" (1997) e "Clube da poetisa morta" (1997).

Em 2000, reúniu pela primeira vez a sua produção literária num só volume, "Obra", com ilustrações de Paula Rego (1935-2022) e o inédito "O regresso de Chamilly", numa edição da Mariposa Azual, confirmando o seu lugar na literatura portuguesa.