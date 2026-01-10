Adepto do Sporting de Braga morre após jogo no Estádio de Leiria

Ontem às 23:10

Apesar dos esforços, óbito acabou por ser declarado na unidade hospitalar

Um homem de 65 anos, adepto do Sporting de Braga, faleceu este sábado no hospital de Leiria após ter sofrido uma doença súbita no Estádio Dr. Magalhães Pessoa após o jogo entre o SC Braga e o Vitória.

A TVI e CNN Portugal sabem que o homem sentiu-se mal e acabou por ficar inconsciente, entrando em paragem cardiorrespiratória (PCR). No local, foi prontamente assistido, tendo sido acionada a VMER de Leiria, que realizou manobras de reanimação.

Apesar dos esforços das equipas de emergência e do transporte urgente para o hospital, o óbito acabou por ser declarado já na unidade hospitalar.

As autoridades estão a acompanhar a situação, não havendo indicação de qualquer causa externa associada ao sucedido.

O Vitória de Guimarães venceu este sábado a Taça da Liga, marcando dois golos contra o Sporting de Braga, que marcou um.