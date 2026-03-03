Crânio humano encontrado numa área florestal em Braga

PJ investiga
Um crânio humano foi encontrado numa área florestal em Adaúfe, em Braga, tendo já sido recolhido para análises por peritos forenses.
Segundo a fonte, o crânio foi encontrado na segunda-feira, perto das 15:00, por populares.
No local foram ainda encontradas roupas, que poderiam pertencer à vítima.
A GNR tomou conta da ocorrência, tendo, entretanto, a investigação passado para a Polícia Judiciária.
As autoridades admitem a hipótese de o crânio ter sido arrastado para o local pelas cheias do último mês.