Crânio humano encontrado numa área florestal em Braga

Agência Lusa , AM
Há 35 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

PJ investiga

Um crânio humano foi encontrado numa área florestal em Adaúfe, em Braga, tendo já sido recolhido para análises por peritos forenses.

Segundo a fonte, o crânio foi encontrado na segunda-feira, perto das 15:00, por populares.

No local foram ainda encontradas roupas, que poderiam pertencer à vítima.

A GNR tomou conta da ocorrência, tendo, entretanto, a investigação passado para a Polícia Judiciária.

As autoridades admitem a hipótese de o crânio ter sido arrastado para o local pelas cheias do último mês.

