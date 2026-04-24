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Seguro escolhe Adalberto Campos Fernandes para coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde

Agência Lusa , PP
Há 41 min
Adalberto Campos Fernandes

Designação de Adalberto Campos Fernandes foi anunciada esta sexta-feira através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet

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O Presidente da República escolheu o médico e antigo ministro Adalberto Campos Fernandes para coordenar a construção de um Pacto Estratégico para a Saúde, que propôs na campanha eleitoral para um setor que considera prioritário.

A designação de Adalberto Campos Fernandes foi anunciada esta sexta-feira através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado afirma que "a capacidade e o percurso do professor Adalberto Campos Fernandes", médico especialista em saúde pública, que foi ministro da Saúde entre 2015 e 2018, "são garantia bastante de que estará à altura do desafio".

"Como definido em campanha eleitoral, e tendo presente a magistratura de influência do Presidente da República e a sua capacidade de mobilização de atores políticos e sociais, a Saúde é uma área prioritária do atual mandato presidencial, uma vez que constitui fundamento estruturante do contrato social português, consagrado na Constituição da República Portuguesa como direito universal e tendencialmente gratuito", lê-se na nota.

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António José Seguro enquadra o direito à proteção da saúde como "uma responsabilidade indeclinável do Estado" que "não se limita à prestação de cuidados; significa assegurar que nenhum cidadão é deixado para trás" e defende que se vá além do recurso a "respostas avulsas ou de curto prazo".

Segundo o Presidente da República, impõe-se "uma abordagem assente na estabilidade, na previsibilidade e na continuidade das políticas públicas, que coloque as pessoas no centro das decisões, valorize os profissionais de saúde e reforce a proximidade dos cuidados, garantindo que o sistema responde de forma integrada, eficiente e justa às necessidades da população".

Para o chefe de Estado, "torna-se, assim, indispensável afirmar uma visão clara e de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo que assegure não apenas a resposta aos desafios do presente, mas também a preparação do futuro, preservando a saúde como um dos pilares mais sólidos da democracia portuguesa e como expressão concreta da confiança entre o Estado e os cidadãos".

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Nesta nota, refere-se que Adalberto Campos Fernandes é "médico, especialista em saúde pública e professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa" e "foi também ministro da Saúde" – no primeiro Governo do PS chefiado por António Costa.

É licenciado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com mestrado em saúde pública, na área de administração dos serviços de saúde, pela Universidade Nova de Lisboa, doutoramento em administração da saúde pela Universidade de Lisboa.

"O percurso do professor Adalberto Campos Fernandes combina, de forma consistente, atividade académica, produção científica, experiência governativa e gestão de organizações de saúde, com intervenção continuada nos domínios da governação, da organização e do desenvolvimento dos sistemas de saúde em contexto nacional e internacional", acrescenta-se.

Temas: Adalberto Campos Fernandes Presidente da República António José Seguro PR Pacto Estratégico para a Saúde
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