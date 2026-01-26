ACT recebeu quase 3500 queixas por assédio no trabalho. Só aplicou 20 contraordenações

Há 1h e 49min
Grande distância entre o número de queixas e as contraordenações aplicadas

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) recebeu 3480 pedidos de intervenção em casos relativos a assédio moral e sexual no local de trabalho em 2025, noticia o Público desta segunda-feira, 26 de janeiro.

Em causa estão, concretiza, humilhações, insultos, ameaça e interpelações de teor sexual.

Contudo, no mesmo período, foram apenas 20 as contraordenações aplicadas pelo organismo a quem cabe fiscalizar as relações laborais.

A entidade ressalva que os pedidos podem, em alguns casos, “não corresponder à realidade”, uma vez que são preenchidos pelo queixoso.

Temas: ACT Queixas Economia Assédio Laboral

