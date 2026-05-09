Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Rali de Portugal: Federação Internacional multa ACP em 15 mil euros

Agência Lusa , WL
Há 31 min
Rali de Portugal (NurPhoto/ Getty)

Em causa, a entrada em pista, no sétimo setor seletivo, de um reboque da organização, a cargo do ACP

A FIA aplicou uma reprimenda e uma multa de 15.000 euros, com pena suspensa até ao final de 2027, à organização do Rali de Portugal, devido aos incidentes com os veículos de segurança na sexta-feira.

Em comunicado, o Colégio de Comissários da Federação Internacional do Automóvel (FIA) considera que aconteceram “atos inseguros e falha na adoção de medidas razoáveis, resultando assim numa situação insegura (Artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA 2026)”.

Em causa, a entrada em pista, no sétimo setor seletivo, de um reboque da organização, a cargo do Automóvel Club de Portugal (ACP), quando os pilotos disputavam já o troço Arganil 2, bem como a entrada, no mesmo troço, poucos minutos depois, de um segundo veículo de segurança, também ligado à organização.

No mesmo comunicado, lê-se que “o Diretor de Prova explicou que foi apurado que um veículo de assistência/reboque se dirigia para recolher um concorrente que tinha desistido do rali”.

“O condutor introduziu as coordenadas GPS e o sistema de navegação encaminhou-o pela SS7. O condutor do camião desconhecia que tinha entrado numa especial de classificação que se encontrava a decorrer. Ainda assim, o camião conseguiu ultrapassar várias barreiras que assinalavam a especial”, lê-se na descrição dos factos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os comissários dizem ainda que, “como o camião saiu rapidamente para uma estrada secundária e a situação foi controlada, a classificativa não foi interrompida”.

“Aproximadamente 35 minutos depois, um segundo veículo, pertencente à mesma empresa do camião de assistência e alegadamente a caminho para o auxiliar, também ultrapassou as barreiras e entrou na SS7 à frente do carro n.º 21. A especial foi então imediatamente interrompida com bandeira vermelha por razões de segurança”, lê-se.

O Diretor de Prova e o representante da organização “apresentaram desculpas pelos incidentes ocorridos”.

“Declararam que a Organização tinha estabelecido acordos com a autoridade civil competente para garantir a segurança e o corte de estradas nas classificativas do rali. Confirmaram ainda que a investigação às circunstâncias deste incidente continua em curso”, adianta o mesmo documento.

O Diretor de Prova confirmou igualmente que, “em nenhum momento, a entrada destes veículos na classificativa foi comunicada ao Controlo do Rali”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A FIA adverte que “é imperativo que os oficiais responsáveis pela gestão de uma classificativa (quer sejam comissários, quer prestadores de serviços contratados) estejam conscientes de que estão vinculados ao protocolo acordado”.

“Isto implica não apenas impedir o acesso de veículos não autorizados, mas também o dever de comunicar imediatamente ao Controlo do Rali qualquer entrada de veículos na classificativa, sempre que as especiais estejam encerradas e em disputa. Essas comunicações constituem um dos aspetos mais importantes da segurança num rali, uma vez que são a única forma de garantir que os concorrentes possam ser avisados atempadamente de quaisquer perigos imprevistos”, lê-se.

A FIA lembra ainda que “não obstante a organização ter acordos com uma entidade terceira para a gestão do encerramento das estradas das classificativas, continua responsável pelos oficiais que nomeia e o Diretor de Prova mantém a responsabilidade de conduzir o evento de acordo com os regulamentos aplicáveis, devendo assegurar que os oficiais estejam nos seus postos e disponham da informação necessária para desempenhar as suas funções”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Os Comissários Desportivos consideram que a falta de comunicação da entrada dos veículos na classificativa constituiu atos inseguros que conduziram a uma situação insegura, configurando, assim, uma infração ao Artigo 12.2.1.h do Código Desportivo Internacional da FIA 2026”, sublinha ainda o documento.

Por essas razões, a FIA decidiu aplicar uma reprimenda à organização do ACP, bem como uma multa de 15 mil euros, suspensa até 31 de dezembro de 2027.

Foi ainda decidido requerer “de forma formal à organização que implemente melhorias na edição” deste ano para evitar mais problemas de segurança.

Temas: ACP Rali de Portugal
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Rali de Portugal: Federação Internacional multa ACP em 15 mil euros

Há 31 min

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Há 1h e 50min

Mulher apresenta queixa por violação no Queimódromo do Porto

Hoje às 17:24

Ministério Público pede prisão preventiva para quatro polícias envolvidos no caso da esquadra do Rato

Hoje às 12:40
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Atravessou o país para um encontro às cegas. Depois apaixonou-se pela hospedeira do voo que apanhou

Hoje às 09:00

Ela foi tocar piano ao Irão, depois regressou ao Porto e foi à praia: "Senti o vento no meu cabelo e a seguir senti-me culpada, sabes?"

7 mai, 07:00

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

7 mai, 14:25

Saltou a vedação: recluso fugiu da cadeia de Ponta Delgada - mas já foi apanhado

Há 3h e 33min

Este médico achava que ia numas férias de sonho e acabou preso no navio Hondius a tratar doentes com hantavírus

Ontem às 12:50

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Hantavírus vs. covid-19: as diferenças da ameaça silenciosa que instalou o pânico num cruzeiro

Ontem às 18:18

Jovem de 14 anos desaparecida em Mafra encontrada pela GNR

Hoje às 12:35

Idade de reforma: Ventura quer um resgate à TAP de dois em dois anos. E quer os jovens a pagá-lo

Ontem às 14:30

Substância química usada em brinquedos associada a milhões de partos prematuros e milhares de mortes infantis

Hoje às 11:00

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

7 mai, 13:26

Jogador do FC Porto ameaçado e assaltado. Suspeitos escapam com bens avaliados em 150 mil euros

Hoje às 09:25