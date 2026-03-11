PJ prende 8 traficantes e apreende 1,5 toneladas de cocaína ao largo dos Açores 

Henrique Machado
Há 47 min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)

Operação contou com a participação das Forças Armadas

A Polícia Judiciária apreendeu mais 1,5 toneladas de cocaína ao largo dos Açores, em águas internacionais, tendo detido os oito tripulantes do navio pesqueiro que circulava em direção à Europa com a droga a bordo, apurou a CNN Portugal. 

A cocaína, com origem na América do Sul, foi apreendida em alto mar numa operação que contou com a participação da Marinha e da Força Aérea, na sequência de uma investigação que teve por base a colaboração do MAOC. Quer a droga, quer os oito detidos, acabaram transportados para Ponta Delgada.

Temas: Açores Tráfico de droga PJ Polícia Judiciária

Crime e Justiça

Há 47 min
