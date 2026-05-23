Operação aérea nos Açores com constrangimentos devido ao nevoeiro

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SATA adiantou que na manhã e no início da tarde deste sábado “foram canceladas várias ligações aéreas” da Azores Airlines e da SATA Air Açores, em “resultado direto das limitações operacionais impostas pelas condições atmosféricas”

O grupo de aviação SATA mantém este sábado constrangimentos na operação aérea nos Açores, com cancelamentos de voos das companhias SATA Air Açores e Azores Airlines, devido às “condições meteorológicas adversas” que continuam a afetar o arquipélago.

Em comunicado, o grupo SATA informa que, “devido à manutenção das condições meteorológicas adversas no arquipélago dos Açores pelo segundo dia consecutivo, nomeadamente a ocorrência de nevoeiros que afetam a visibilidade, os constrangimentos na operação das companhias aéreas SATA Air Açores [responsável pelas ligações interilhas] e Azores Airlines [assegura as ligações para o exterior] continuarão a verificar-se durante o dia de hoje”.

A empresa adiantou que na manhã e no início da tarde deste sábado “foram canceladas várias ligações aéreas” da Azores Airlines e da SATA Air Açores, em “resultado direto das limitações operacionais impostas pelas condições atmosféricas”.

As companhias "continuam a acompanhar permanentemente a evolução das previsões meteorológicas, de modo a reajustar a operação aérea da melhor forma possível, com base na informação mais recente disponível”.

O grupo SATA refere que a situação, que afetou os planos de viagem de muitos passageiros, é alheia às companhias aéreas, pelo que “agradece a compreensão de todos” e solicita que os passageiros com voos cancelados aguardem contacto “para reacomodação, evitando deslocações desnecessárias aos aeroportos de partida”.

As companhias reconhecem os transtornos causados pelas alterações ao planeamento operacional e reafirmam que "estão a envidar todos os esforços para encontrar as melhores soluções para os seus passageiros, privilegiando sempre a segurança das ligações aéreas”.

O grupo SATA acrescenta que a Azores Airlines e a SATA Air Açores continuarão a desenvolver todos os esforços para minorar o impacto da situação e “agradecem a compreensão dos passageiros e parceiros, face a circunstâncias condicionadas por fatores externos à operação”.

As companhias aéreas dos Açores reafirmam que mantêm disponibilidade para alterar, sem a aplicação de penalizações, reservas efetuadas para viagens a realizar entre sexta-feira e o dia 29 de maio.

A TAP, na sua página na internet, também está a informar os passageiros que a operação para os Açores (Ponta Delgada, Terceira e Santa Maria) “poderá ser afetada por condições meteorológicas adversas”.