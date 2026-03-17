Açores está à espera de neve. A culpa é da Therese

Agência Lusa , MM
Há 1h e 31min
Neve em Vila Pouca de Aguiar (PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA)

Em 2009, a neve atingiu as zonas altas de várias ilhas e nevou em praticamente todo o arquipélago açoriano, segundo o IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a possibilidade de queda de neve, na quarta-feira, acima dos 600 metros nos grupos Central e Oriental dos Açores, "um fenómeno pouco comum na região", foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, adiantou a possibilidade de ocorrência de aguaceiros de neve em zonas mais altas dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Faial e Pico) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), "onde é pouco comum nevar".

“Em zonas mais altas, onde é pouco comum [verificar-se a queda de neve], podem ocorrer aguaceiros de neve”, disse a meteorologista, recordando que, em 2009, a neve atingiu as zonas altas de várias ilhas e "nevou em praticamente todo o arquipélago" açoriano.

A situação está associada à depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, entre hoje e quarta-feira, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental.

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

"Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio", segundo um comunicado do IPMA.

AS temperaturas devem baixar já a partir do dia de hoje, "prevendo-se valores mínimos da ordem de 7 a 9 °C [Celsius] no grupo Ocidental e de 3 a 5 °C nos grupos Central e Oriental".

Quanto às temperaturas máximas deverão situar-se entre 8 e 12 °C.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada, adiantou.

Devido às previsões, o IPMA emitiu avisos laranja de agitação marítima para todos os grupos e laranja de vento para os grupos Central e Oriental dos Açores.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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