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"Fumo a bordo": avião que ia para o Canadá aterra de emergência na ilha Terceira e três passageiros acabam no hospital

Agência Lusa , AG
Há 16 min
Sata
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Aeronave tinha descolado de São Miguel mas teve de aterrar pouco depois

Seis pessoas foram esta terça-feira transportadas para unidades de saúde da ilha Terceira, nos Açores, após um avião comercial ter aterrado de emergência devido a “fumo a bordo”, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), as seis pessoas “inalaram fumo”, tendo três sido transportadas para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, e outras três para o Centro de Saúde de Praia da Vitória.

Do SRPCBA estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Terceira.

A fonte não indicou mais elementos sobre a ocorrência, mas a RTP/Açores adiantou que um avião da companhia aérea açoriana SATA realizou uma aterragem de emergência, na Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, devido à presença de fumo na cabine.

A aeronave tinha partido de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e tinha como destino a cidade de Toronto, no Canadá, referiu.

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Ainda de acordo com a RTP/Açores, perante o incidente, a tripulação declarou a emergência e desviou a rota para a Terceira, onde a aterragem decorreu em segurança.

A agência Lusa tentou obter mais informações junto da SATA, que remeteu esclarecimentos para um comunicado de imprensa que divulgará a qualquer momento.

Já fonte da Força Aérea Portuguesa na Base Aérea n.º 4, nas Lajes, - entidade que está envolvida nas operações -, pediu que as questões fossem colocadas por escrito.

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Temas: Açores Ilha Terceira SATA Fuming
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