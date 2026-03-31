Funcionário da recolha de lixo na Horta sofre queimaduras graves por ácido

Há 1h e 7min

Funcionário foi assistido no hospital e já teve alta. Câmara Municipal alerta para riscos de resíduos perigosos e reforça regras de deposição segura

Um funcionário da recolha de resíduos da Câmara Municipal da Horta, nos Açores, ficou ferido, na segunda-feira, após ser atingido por uma “substância altamente corrosiva” que se encontrava depositada num contentor do lixo.

O município da Horta adiantou, em comunicado, que na segunda-feira “ocorreu uma situação grave resultante da deposição ilegal de resíduos perigosos num contentor de resíduos indiferenciados”.

Segundo a autarquia, entre os materiais depositados “encontrava‑se uma substância altamente corrosiva, cuja manipulação só deve ser efetuada por operadores certificados e através dos circuitos específicos de recolha” e, durante a operação de recolha de resíduos, “um funcionário municipal sofreu queimaduras graves ao entrar em contacto com esse material indevidamente colocado no contentor”.

O vereador da Câmara Municipal da Horta responsável pela área do ambiente, Eduardo Pereira, disse hoje à agência Lusa que o incidente ocorreu antes das 10:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira, durante a ação de recolha de lixo numa das freguesias do concelho da Horta, na ilha do Faial.

Segundo o autarca, no momento da recolha dos resíduos que estavam depositados num contentor do lixo, o funcionário foi atingido no rosto, no braço direito e nas pernas por um produto “à base de ácido sulfúrico” que foi ali depositado de forma incorreta.

O trabalhador “sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus” e recebeu assistência médica no hospital da Horta, após o que teve alta e está a recuperar em casa, adiantou.

Eduardo Pereira referiu que o funcionário foi atingido por um produto utilizado como “desentupidor de canos e para limpezas mais agressivas”, que “tem de ser manuseado com algum cuidado”, cuja embalagem foi recuperada pelos serviços camarários.

O município da Horta referiu no comunicado que o caso, que considera de “extrema gravidade”, evidencia “o perigo real que a deposição incorreta de resíduos representa para a segurança dos profissionais que diariamente asseguram a limpeza urbana e o bem‑estar de toda a comunidade”.

A Câmara Municipal da Horta participou o caso à Polícia de Segurança Pública (PSP) e também à Inspeção Regional do Trabalho, para que a situação “seja devidamente investigada e os responsáveis identificados”.

Fonte da PSP referiu à Lusa que foi recebida uma participação da autarquia a dar conta do sucedido e que “o processo vai seguir os trâmites legais”.

No comunicado, o único município da ilha do Faial, salienta que “resíduos perigosos como ácidos, tintas, solventes, óleos, pesticidas, baterias, equipamentos eletrónicos e outros produtos químicos, nunca devem ser colocados em contentores de lixo indiferenciado, ecopontos ou contentores de rua”.

“Estes materiais devem obrigatoriamente ser entregues em locais próprios, nomeadamente pontos de recolha autorizados e operadores licenciados, garantindo um tratamento seguro e legalmente enquadrado”, acrescenta.

A autarquia salienta que o incumprimento das regras referidas “coloca em risco os funcionários da recolha, a população, o ambiente e os equipamentos utilizados nos processos de recolha e tratamento”.

Assim, a Câmara Municipal da Horta apela “à responsabilidade e à consciência cívica de todos”.

“A correta separação e deposição de resíduos não é apenas uma obrigação ambiental, mas também um ato de respeito e proteção por aqueles que diariamente mantêm o nosso concelho limpo e seguro. Contamos com a colaboração de todos para evitar que situações desta gravidade voltem a acontecer”, concluiu.