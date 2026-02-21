Ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso vermelho por agitação marítima

Há 56 min

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado aviso vermelho para segunda e terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental açoriano (Flores e Corvo), devido às ondas que podem atingir 19 metros de altura.

Para o mesmo grupo de ilhas são válidos avisos laranja e amarelo por vento e agitação marítima, o mesmo acontecendo com os grupos Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa) e Oriental (São Miguel e Santa Maria).

Segundo um comunicado do IPMA, o alerta vermelho para as ilhas do Corvo e das Flores, é válido entre as 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de segunda-feira e as 07:00 de terça-feira, por agitação marítima, devido a ondas de oeste que poderão ter “altura máxima” de 19 metros.

Também por agitação marítima, estas duas ilhas vão estar sob aviso laranja (ondas de oeste) das 14:00 às 17:00 de segunda-feira e das 07:00 às 11:00 de terça-feira e, por vento, das 11:00 às 23:00 de segunda-feira.

Para Flores e Corvo vão vigorar, ainda, avisos amarelos por vento (das 23:00 de domingo às 11:00 de segunda-feira e das 23:00 de segunda-feira às 07:00 de terça-feira) e agitação marítima (das 07:00 às 14:00 de segunda-feira e das 11:00 às 17:00 de terça-feira).

Para o grupo Central açoriano, por agitação marítima (ondas de oeste), o aviso laranja é válido das 20:00 de segunda-feira às 11:00 de terça-feira e o amarelo vigora das 17:00 às 20:00 de segunda-feira e das 11:00 às 17:00 de terça-feira. Já por vento, o aviso amarelo vai vigorar das 07:00 de segunda-feira às 08:00 de terça-feira.

As ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo, por agitação marítima (ondas de oeste), das 02:00 às 17:00 de terça-feira.

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA emitiu um comunicado onde refere que a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, associada a um sistema frontal a noroeste do arquipélago, “com atividade moderada a forte”, provocará “aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima, especialmente nos grupos Ocidental e Central”, a partir de segunda-feira.

“Assim, prevê-se vento de sudoeste, rodando para noroeste, com rajadas que poderão atingir os 105 km/h [quilómetros por hora] nas ilhas do grupo Ocidental, 90 km/h nas ilhas do grupo Central e os 80 km/h nas ilhas do grupo Oriental”, adianta.

Quanto à agitação marítima, “espera-se ondas de oeste, com altura significativa que deverá atingir os 10 metros nas ilhas do grupo Ocidental (altura máxima 19 metros), os oito metros nas ilhas do grupo Central e os sete metros nas ilhas do grupo Oriental”.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.