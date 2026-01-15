Peixes encontrados mortos em piscinas naturais na ilha açoriana da Graciosa

Há 1h e 0min

Monitorização efetuada pelas diversas entidades “confirma que este é um episódio isolado"

Peixes mortos estão a surgir nas piscinas naturais das Termas do Carapacho, na ilha Graciosa, sendo desconhecidas as causas deste “episódio isolado” e “circunscrito ao seu interior”, informou o Governo Regional dos Açores.

A Secretaria Regional do Mar e das Pescas e a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, em articulação com a Autoridade Marítima Nacional, estão a “acompanhar a presença de peixes debilitados ou mortos” nas piscinas naturais do Carapacho, na ilha Graciosa.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, foi efetuada a recolha de exemplares “para necropsias e análises laboratoriais”, em colaboração com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), visando “identificar a causa exata do incidente, assim como amostras (…) para avaliação dos parâmetros ambientais da qualidade da água das piscinas”.

Segundo o executivo açoriano, a monitorização efetuada pelas diversas entidades “confirma que este é um episódio isolado e circunscrito ao interior das piscinas das Termas”, uma vez que “não foram detetados peixes afetados nas áreas de mar adjacentes”.