Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP nas festas do Chicharro, em São Miguel

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Agentes tiveram de receber assistência hospitalar

Um militar da Guarda Nacional Republicana foi detido na madrugada desta sexta-feira, na freguesia da Ribeira Quente, no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, por suspeitas de agressão, injúrias e ameaças a agentes da Polícia de Segurança Pública.

O incidente ocorreu no final do primeiro dia das festas do Chicharro, depois de o militar ter recebido ordem para abandonar o recinto. O homem terá injuriado e ameaçado os agentes que se encontravam no local e, posteriormente, agredido um polícia com um soco no rosto.

Durante a detenção, o suspeito terá resistido à ação policial, provocando escoriações em três agentes da PSP e também em si próprio. Todos necessitaram de receber assistência hospitalar.

O detido é militar da GNR no Comando Territorial dos Açores, em Ponta Delgada. O caso segue agora os trâmites legais.

Entretanto a GNR, que já tem conhecimento do caso, vai instaurar um processo disciplinar, com base no processo-crime associado, para apurar as circunstâncias da ocorrência.