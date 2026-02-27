Suspeita de intoxicação alimentar levou 47 alunos aos centros de saúde no Pico

Agência Lusa , AM
Há 1h e 5min
Escola

Três dos casos “ficaram em observação durante a noite, por precaução”

Um total de 47 jovens e crianças, deram entrada, na quinta-feira, nos centros de saúde de São Roque e da Madalena do Pico, nos Açores, por alegada intoxicação alimentar, mas nenhuma necessitou de internamento, adiantou esta sexta-feira fonte hospitalar.

A presidente da Unidade de Saúde da Ilha do Pico (USIP), Cátia Salvador, explicou à agência Lusa que os jovens e crianças, entre os 5 e os 22 anos, recorreram, entre a tarde de quinta-feira e a meia-noite, aos centros de saúde “com sintomas gastrointestinais que poderão indiciar uma intoxicação alimentar”.

Cátia Salvador explicou que foram atendidos nos centros de saúde de São Roque e da Madalena do Pico, indicando que os casos dizem respeito, na sua maioria, a alunos da Escola Básica e Secundária de São Roque, que almoçaram na cantina do estabelecimento de ensino.

A responsável referiu ainda que três dos casos “ficaram em observação durante a noite, por precaução”.

“Ainda estão em observação dois casos, mas que deverão ter alta em breve. Nenhum dos casos necessitou de internamento hospitalar”, acrescentou Cátia Salvador.

Contactada pela Lusa, a vice-presidente da Escola Básica e Secundária de São Roque, Sílvia Machado, explicou que os primeiros casos surgiram após o almoço de quinta-feira.

“Começámos a ter vários alunos com sintomas de vómitos e má disposição e entrámos em contacto com o delegado de saúde para saber quais os procedimentos a adotar”, relatou.

A responsável adiantou que os encarregados de educação foram também contactados e os alunos encaminhados para os centros de saúde.

A escola informou também a empresa fornecedora das refeições, que se "manifestou disponível para colaborar na investigação".

“Foi guardada a amostra da refeição, como é obrigatório por lei, e será encaminhada para análises”, acrescentou Sílvia Machado, informando que a escola está "a funcionar normalmente".

“Estão reunidas as condições para o regular funcionamento e temos estado em articulação com a empresa que fornece as refeições”, afirmou Sílvia Machado.

Temas: Açores Escola Básica e Secundária de São Roque Intoxicação alimentar

País

04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Há 1h e 1min
08:00

"A nossa estimativa será a rondar os mil milhões de euros em prejuízos só no conselho de Leiria"

Há 1h e 5min

Suspeita de intoxicação alimentar levou 47 alunos aos centros de saúde no Pico

Há 1h e 5min
02:27

Fachada desaba no Porto e obriga a retirar moradores por motivos de segurança

Há 1h e 6min
Mais País

Mais Lidas

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Ontem às 10:26

A arrogância dos EUA pode levar a uma catástrofe no Irão

Ontem às 19:35

Caiu: fachada de prédio desaba no centro do Porto

Ontem às 17:40

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Ontem às 07:00

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Ontem às 07:40